Magyarországra jön Tucker Carlson

Orbán Balázs hétfőn Twitter-oldalán jelentette be, hogy a jövő héten az MCC Feszt vendége lesz Tucker Carlson. A Fox News műsorvezetője augusztus 7-én negyed háromtól negyed négyig tart majd előadást a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján.

Great news! @TuckerCarlson of @FoxNews is going to be with us next week at @MCC_Budapest’s festival. Mr Carlson is among the very few western journalists, who has covered Hungary without any prejudices. I’m really looking forward to his lecture. pic.twitter.com/ShGqRUPy3F

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) July 26, 2021