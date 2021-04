Szlovákia is kiutasít három orosz diplomatát

Hét napon belül be kell fejeznie tevékenységét három, Szlovákiában szolgálatot teljesítő orosz diplomatának, és el kell hagyniuk az országot – jelentette be Eduard Heger szlovák miniszterelnök Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján csütörtökön. A sajtótájékoztatón részt vett Ivan Korcok külügyminiszter és Jaroslav Nad védelmi miniszter is.

A kormányfő a lépést a geopolitikai helyzettel és a csehországi történésekkel indokolta.

A geopolitikai térségünkben fennálló helyzetre és az aktuális csehországi történésekre (…) való tekintettel, továbbá a szövetséges országok szolgálataival együttműködő hírszerzői forrásaink információinak alapos kiértékelése után szeretném bejelenteni, hogy hét napon belül három, Szlovákiában szolgálatot teljesítő orosz diplomatának be kell fejeznie tevékenységét, és el kell hagynia az országot,

szögezte le Eduard Heger közleményében, amelyet a szlovák kormányhivatal az MTI-nek is eljuttatott. A miniszterelnök egyúttal ismételten szolidaritását fejezte ki Csehországgal, melyet teljes támogatásáról biztosított.

A közlemény szerint hangsúlyozta: a szlovák kormány prioritása, hogy garantálják az ország és lakosai védelmét. Hozzáfűzte: ehhez hozzátartozik a biztonsági kockázatok kiértékelése is annak érdekében, hogy a Szlovákiában működő diplomáciai missziók a szlovák törvényekkel és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban tevékenykedjenek.

A közleményben a miniszterelnök megerősítette, hogy Szlovákia érdekelt az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok építésében, oly módon, hogy azok alapja a kölcsönös tisztelet legyen.