Bukaresti kórháztűz: újabb betegek haltak meg

Tízre nőtt a halottak száma, öten kimenekítésük után hunytak el.

Pénteken gyulladt ki a bukaresti Matei Bals járványkórház, ahol koronavírusos betegeket kezeltek. A tűzben akkor öten haltak meg, ám azóta tízre nőtt az áldozatok száma, mert az evakuáltak közül is elhunyt öt beteg – írja a Transindex.

A tragédiáért sokan a kórház fenntartóját hibáztatták. A portál most azt is megírta, hogy egy olyan cégnek fizettek havonta 11 ezer lejt (több mint 800 ezer forintot) az elektromos hálózat karbantartásáért, amelynek tulajdonosai között fiktív közbeszerzésekkel vádolt üzletemberek is vannak.

Klaus Iohannis államfő előzőleg az egészségügy gyors reformját sürgette, hogy megelőzhetőek legyenek a hasonló tragédiák. Az egészségügyi miniszter a kórháztüzeket az elmúlt évtizedekben fejetlenül végrehajtott fejlesztéseivel magyarázta. Bukarestben tüntetés is volt, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy a tüzet feltehetően a rokonok által bevitt hősugárzó okozhatta, mert fáztak a betegek a kiemelt kórházban.

Az elmúlt három hónapban ez volt az ötödik kórháztűz Romániában. Bukarestben legutóbb 2010-ben volt egy nagyobb kórháztűz, akkor egy szakszerűtlenül beszerelt elektromos vezeték miatt egy szülészeti osztályon halt meg hat csecsemő.