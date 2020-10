A szélsőjobbos főtanácsadótól a sikkasztó kampányvezérig – Trump fontos emberei az elmúlt négy évből

A 2016-os elnökválasztási kampány óta sokan megfordultak Donald Trump körül. Cikkünkben azokat az embereket szedtük össze, akiknek a munkája nagy hatással volt elnökségére. Azokat, akik továbbra is az elnök mellett dolgoznak, vagy jó viszonyt ápolnak vele, zölddel jelöltük, míg azokat, akik összevesztek vele, vagy más okok miatt felmondtak, pirossal.

A család

Donald Trump Fehér Háza úgy néz ki, mintha a családi vállalkozás székhelyét átette volna New Yorkból Washingtonba. Bár volt már példa arra, hogy egy elnök (John F. Kennedy) közvetlen családtagja (az öccse, Robert F. Kennedy) szerepet kapott a kormányzatban (igazságügyi miniszterként), de Trump szintet lépett a nepotizmusban, amikor főtanácsadónak nevezte ki idősebbik lányát, Ivanka Trumpot és annak férjét, Jared Kushnert. A házaspár tagjai ezzel elnyerték az elnöki kabinet egyik legfontosabb pozícióját, úgy, hogy egyiküknek sem volt korábban kormányzati tapasztalata.

A Kushner család Trumpékhoz hasonlóan a New York-i ingatlanpiacon gazdagodott meg, bár Jarednek hirtelen kellett átvennie az üzletet, amikor édesapja 14 hónapot börtönben töltött a többi között tiltott kampányfinanszírozás miatt. Charles Kushner azért úszta meg ennyivel, mert vádalkut kötött az ügyésszel, azzal a Chris Christie-vel, aki később Trump csapatában is felbukkant, és legutóbb az első elnökjelölti vitára segített felkészíteni az elnököt. Jared Kushner Trump egyik legfontosabb külpolitikai tanácsadója, főként a közel-keleti és izraeli kapcsolatokban.

Ivanka Trump szintén a családi cégben kezdte üzletasszonyi tevékenységét, később a nevével ellátott táskákat, ruhákat és cipőket dobott piacra, de nem volt hosszú életű a márka. Sok kritikát kapott amiatt, hogy Kínában gyártották a termékeket, főleg azért, mert 2017 áprilisában, aznap, amikor Ivanka és férje együtt vacsorázott a kínai elnökkel, a kínai kormány három, az Ivanka Trump márkához kapcsolódó védjegyet engedélyezett, monopóliumhoz juttatva az amerikai elnök lányát az ázsiai ország piacán. Ivanka 2018-ban megszüntette a céget arra hivatkozva, hogy inkább a politikával akar foglalkozni.

A 2016-os elnökválasztás után ifjabb Donald Trump és Eric Trump kapta meg azt a feladatot, hogy a Trump Organizationt irányítsák, és korábbi ígéreteik ellenére az apjuk elnökké választása után is folytatták külföldi országokba irányuló befektetéseiket. A két testvér a 2016-os és a 2020-as elnökválasztási kampányban is szerepet vállalt, bár kettejük közül ifjabb Donald van inkább az előtérben, és legalább olyan lelkesen használja a Twittert, mint az édesapja.

Az Ovális Iroda

Kushner és Ivanka Trump mellett a harmadik elnöki főtanácsadó Stephen Miller, akinek a neve itthon kevésbé ismert. Pedig nemcsak Trump beiktatási beszédének megírásában vett részt, de ő volt a fő ötletgazdája a muszlimok elleni beutazási tilalomnak, a befogadható menekültek számának csökkentésének és annak a bevándorlóellenes politikának is, amivel elszakították egymástól az Amerikába illegálisan érkezett szülőket és gyerekeket. Miller a Fehér Házon belüli renoméjának az sem ártott meg, amikor kiderült, hogy e-mailekben rendszeresen küld tovább fehér nacionalista propagandát.

Szintén a kezdetektől ott volt Trump elnök mellett Kellyanne Conway, az első nő, aki sikerre vitt egy amerikai elnöki kampányt, és aki tanácsadóként dolgozott az idén augusztus végéig. Eközben a férje, George Conway jogász az elmúlt években számos kritikát fogalmazott meg Trumppal szemben, és ő alapította meg a Lincoln Project nevű republikánus csoportot is, amely a 2020-as elnöki kampányban a demokrata Joe Biden támogatására buzdít. Ez az éles politikai szembenállás érthető módon hatással volt a családi életükre is, olyannyira, hogy egyik lányuk, a TikTokon influenszerkedő és a Trump-kabinetet kritizáló, még kiskorú Claudia felvetette, szeretné felnőtté nyilváníttatni magát, hogy elköltözhessen a szüleitől. Ennek hatására Kellyanne Conway és férje úgy döntött, egy időre visszavonulnak a politikától, hogy több időt töltsenek a családdal.

A Trump-kormány egyik, ha nem legnagyobb politikai tapasztalattal rendelkező tagja John Bolton volt, akit 2018 áprilisában neveztek ki nemzetbiztonsági tanácsadónak. A Ronald Reagan, illetve George H. W. Bush kormányában a kül- és az igazságügyi minisztériumban vezető beosztásban dolgozó, az agresszív külpolitikát támogató Bolton nyáron megjelent könyvében éles szavakkal illette Trumpot, Kushnert és számos, szerinte inkompetens fehér házi munkatársat. Az egykori ENSZ-nagykövet szűk másfél évet töltött el nemzetbiztonsági tanácsadóként, de már a távozását megelőző hónapokban alig beszélt az elnökkel. Jellemző a Trump-érára, hogy Bolton azt állítja, ő mondott fel, az elnök viszont azt hangoztatta, hogy ő rúgta ki a tanácsadót.

Mike Pompeo az USA 45. elnökének beiktatása után a CIA igazgatójaként állt munkába, 2018 áprilisában külügyminiszternek nevezték ki, és veteránnak számít a sok személycserét megért Fehér Házban. Pompeo – aki 2011 és 2017 között képviselő volt, és a Republikánus Párt hírhedt Tea Party platformjának tagja – Bolton könyve szerint többször felvetette a lemondását, és állítólag azt is mondta Boltonnak, hogy Trump csupa marhaságot beszél. A nyilvánosan továbbra is Trump mellett álló külügyminiszter válasza erre az volt, hogy a volt főtanácsadó hazugságokat terjeszt. Ezzel együtt Bolton a külügyminisztert az egyik kompetens kormánytagként írta le, akit zavar, hogy a munkáját Kushner akarja elvégezni.

Bolton könyvében a szerző és Pompeo mellett John Kelly tűnik fel a harmadik felnőttnek a Fehér Házban, aki igyekezett normalitást vinni az elnöki hivatal munkájába. A tengerészgyalogság egykori tábornoka 2017 júliusa és 2019 januárja között volt kabinetfőnök, azelőtt belbiztonsági miniszterként dolgozott. Néhány hónappal kabinetfőnöki kinevezése után egy interjúban azt mondta, az amerikai polgárháború azért tört ki, mert a felek nem tudtak kompromisszumot kötni. A kijelentésén sokan felháborodtak, mondván, a déli államok által támogatott rabszolgatartás nem lehet kompromisszum tárgya. Kelly emellett tiszteletreméltó embernek nevezte Robert E. Lee-t, a konföderációs hadsereg főparancsnokát, aki halála után a fehér felsőbbrendűséget hirdetők egyik ikonjává vált.

A kabinetfőnöki munkája első napján kirúgta Anthony Scaramuccit, a tíz nappal korábban kinevezett kommunikációs igazgatót, de Trump belé vetett bizalma gyorsan elpárolgott: 2018 elején már több újság arról írt, hogy a kabinetfőnök befolyása láthatóan csökkent, az elnök több fontos döntést nélküle hozott meg, miközben Kelly is egyre kevésbé tudta tolerálni Trump hektikus viselkedését. Decemberre annyira megromlott a kapcsolatuk, hogy nem is beszéltek egymással, az év végén pedig Kelly távozott a Fehér Házból.

A kabinetfőnök villámgyorsan rúgta ki Steve Bannont is. A politikai tanácsadó, a Breitbart nevű alt-right híroldal korábbi vezetője 2016-ban Trump választási kampányának egyik vezetője volt, a győzelem után pedig létrehoztak számára egy tisztséget a Fehér Házban. A főstratéga pozícióval közel annyi hatalom járt, mint amekkora a kabinetfőnöknek van, 2017 februárjában a Time magazin egy cikkben egyenesen azt a kérdést feszegette, hogy Bannon-e a második leghatalmasabb ember a világon. A tanácsadói munkája azonban fél év alatt véget ért, miután Bannon és Trump összekülönbözött. Bannon ezt követően egy időre visszatért a Breitbarthoz, majd a 2019-es európai parlamenti választás előbb az európai szélsőjobboldali erőket próbálta összekovácsolni, emiatt Budapesten is járt, de a terve nem sikerült.

2020 augusztusában az igazságügyi minisztérium azzal vádolta meg Bannont és három társát, hogy százezreket csaptak be a Trump-kampány egyik fő választási ígéretének számító, az amerikai-mexikói határon építendő fal adománygyűjtő kampányával. Bannon és társai 25 millió dollárt gyűjtöttek össze, és azt a látszatot keltették, hogy a pénzt a fal építésére fordítják, de valójában személyes kiadásokra költötték. Bannon 2021 májusában áll bíróság elé.

Bár Bannonnak nem kegyelmezett a William Barr vezette igazságügyi minisztérium, az elmúlt négy évben több ellentmondásos ügye is volt a tárcának. A legutóbb idén nyáron, amikor Barr bejelentette, hogy lemond az elnök több szövetségese ellen is vizsgálódó Geoffrey Berman dél-manhattani ügyész, aki azonban tagadta a lemondás tényét. A miniszter ezután arra kérte Trumpot, hogy rúgja ki az ügyészt, az elnök pedig ezt meg is tette.

A Barr által 2019 februárja óta vezetett tárca másik ellentmondásos lépése Michael Flynnhez köthető. A tábornokot 2017 januárjában nevezték ki nemzetbiztonsági főtanácsadónak, de 24 nap múlva távozott. Flynnről nem sokkal korábban derült ki, hogy megbeszélést folytatott a Washingtonba akkreditált orosz nagykövettel, Szergej Kiszljakkal az Oroszországgal szemben elrendelt szankciókkal kapcsolatban, erről azonban nemcsak hogy nem számolt be sem az elnöknek, sem Mike Pence alelnöknek, de az FBI-nak még hazudott is róla. Flynn ellen 2017 decemberében emeltek vádat hamis tanúzás miatt, ő bűnösnek vallotta magát és vádalkut kötött Robert Mueller különleges ügyésszel. Flynn ügyében több alkalommal is elhalasztották az ítélethozatalt, majd 2020 februárjában az igazságügyi minisztérium kezdeményezte a vádak elejtését, miután Trump ezt kérvényezte. Barr később azt mondta, amit Flynn tett, nem minősül bűncselekménynek.

Az ügyvédek

Ahhoz képest, hogy másfél évtizeddel ezelőtt még „Amerika polgármestereként” tisztelte Rudy Giulianit a világ, mára Trump kétes ügyekbe bonyolódó ügyvédje lett – írtuk korábbi portrénkban. Giuliani szövetségi ügyészként nekiment a maffiának és a korrupt politikusoknak, majd 1994 januárjától 2001 decemberéig New York polgármestere volt. Hivatali idejének vége felé népszerűsége megkopott, de a szeptember 11-i terrortámadások után valóságos hőssé vált.

Bár korábban a Demokrata Pártot támogatta, 2007-ben elindult a republikánus előválasztáson, de nem jutott el a jelöltségig. A 2016-os elnökválasztási kampányban az elsők között állt ki Trump mellett, 2018-ban pedig az ügyvédi csapatának tagja és az elnök elleni impeachment eljárás egyik főszereplője lett.

A szenátusi meghallgatások során Marie Yovanovitch, az Egyesült Államok volt kijevi nagykövete azt vallotta, hogy Giuliani megpróbálta lejáratni őt, és arra ösztökélte az ukrán főügyészt, hogy álhíreket terjesszen róla azért, hogy az Egyesült Államokban negatív kép alakuljon ki a munkájáról. Yovanovitch szerint Giuliani magánemberként, kormányzati megbízás nélkül „árnyékdiplomáciát” folytatott Ukrajnában, hogy találjon valami terhelőt Joe Biden és fia ukrajnai üzleti ügyeivel kapcsolatban. Giuliani 2019 végén Budapesten is találkozott a volt főügyésszel. Lev Parnasz ukrán származású amerikai üzletember azt állította, hogy ő segített Giulianinak megszervezni a találkozókat. Parnaszt és társát, Igor Frumant 2019 októberében tartóztatták le, a manhattani ügyészség azzal vádolja őket, hogy megpróbálták külföldi pénzekkel befolyásolni az amerikai választási folyamatot.

Giuliani mostanában kevésbé van előtérben, ugyanakkor épp a minap derült ki, hogy tőle származtak a New York Post által közölt, megkérdőjelezhető hitelességű információk Biden fiának ukrán üzleti ügyeiről és szexvideójáról. Az amerikai sajtó mérvadó fele arról számolt be:

a hírszerzés már korábban jelezte a Fehér Háznak, hogy Oroszország dezinformációs célokra használja Giulianit, de az elnök nem foglalkozott a jelzéssel.

Az impeachment eljárás alatt Trump jogi csapatához csatlakozott egy másik hírhedt ügyvéd, Alan Dershowitz is, aki közel hatvan éves karriert tudhat magáénak. Ő volt az, aki Jeffrey Epsteint védte, amikor a 2000-es évek közepén azzal vádolták az üzletembert, hogy fiatal lányokat molesztált és közvetített ki befolyásos barátainak és üzlettársainak. Derschowitz csapata elérte, hogy Epstein vádalkut köthessen, így csak 13 hónap szabadságvesztésre ítélték, sőt az ügyészség vállalta, hogy nem nyitja újra az aktát. Dershowitz, akit a New Yorker az ördög ügyvédjének nevezett, fellebviteli tanácsadóként O. J. Simpsonnak is dolgozott, amikor a korábbi amerikai focistát a felesége és annak barátja meggyilkolásával vádolták. Simpsont később felmentették. Az idén 82 éves Derschowitz januárban azonban egy vereséget is elkönyvelhetett, amikor Harvey Weinstein producert 23 év börtönre ítélték két nő megerőszakolása miatt.

Az elnök nem minden ügyvédjével maradt jó viszonyban, erre példa Michael Cohen, aki már a családi cégeinél is együtt dolgozott Trumppal, egészen 2018 májusáig. 2016 őszén Stormy Daniels pornószínésznő azt állította, hogy tíz évvel korábban viszonya volt Trumppal, mire Cohen megegyezett Daniels ügyvédjével, hogy a nő 130 ezer dollárt kap a hallgatásért.

A Mueller-nyomozás során Cohen is célkeresztbe került, 2018 augusztusában az FBI házkutatást tartott nála. Az ügyvéd később nyolc vádpontban vallotta bűnösnek magát, így adóelkerülésben és tiltott kampányfinanszírozásban, 2019 februárjában pedig súlyos állításokat tett az amerikai képviselőház felügyelőbizottsága előtt. Azt vallotta, hogy Trump a valóságosnál kisebbnek állította be a vagyonát, amikor ingatlanadót kellett fizetnie, és tudott arról, hogy tanácsadói a Wikileaks segítségével próbálnak keresztbe tenni 2016-os ellenfelének, Hillary Clintonnak, valamint arról is hazudott, hogy leállította oroszországi üzleteit, amikor elindult az elnökválasztáson.

Cohen, aki bevallása szerint megbánta, hogy Trumpnak dolgozott, 2019 májusában kezdte meg hároméves börtönbüntetését, amelyet egy évvel később a koronavírus-járvány miatt házi őrizetre változtattak.

A kampánycsapat

Roger Stone a hetedik olyan ember lett az elnök környezetében, akit a Mueller-nyomozás során talált információk miatt elítéltek. A Trumppal való ismeretsége az 1980-as évekig nyúlik vissza, és a minden idők egyik legmocskosabb politikai trükkmestere tevékeny szerepet vállalt a 2016-os elnökválasztási kampányban.

Börtönbüntetését is ennek köszönheti, mert többeknek azt mondta, hogy a Wikileaksnek olyan információi lehetnek Hillary Clintonról, amelyek árthatnak a kampányának, de erről hazudott a képviselőház hírszerzési bizottsága előtt, és megpróbálta befolyásolni az egyik tanút. Stone-t hamis tanúzásban és az igazságszolgáltatás akadályoztatásában is bűnösnek találták, az igazságügyi minisztérium ügyészei pedig héttől kilenc évig terjedő börtönt kértek rá.

Trump Twitter-üzenetben kelt ki a javaslat ellen, majd egy minisztériumi munkatárs azt mondta újságíróknak, hogy a tárcát is „sokkolta” a kért büntetés. Nem sokkal később a Stone-peren dolgozó összes ügyész visszalépett, a minisztérium pedig egy enyhébb büntetésre vonatkozó javaslatot küldött az ügyben eljáró bírónak. Stone végül három év négy hónap büntetést kapott, majd 2020 júliusában Trump kegyelemben részesítette őt azzal az indoklással, hogy a tanácsadó ellen boszorkányüldözés folyt.

Nem volt ilyen szerencsés Rick Gates és Paul Manafort. Utóbbi a 2016-os elnöki kampány vezetője volt, és két eljárás indult ellene: az egyikben adócsalással vádolták, a másikban azzal, hogy a Trump-kampány közvélemény-kutatási adatait megosztotta egy, az orosz titkosszolgálattal kapcsolatban álló ukrán férfival. Manafort összesen hét és fél év börtönbüntetést kapott, de a koronavírus-járvány miatt 2020 májusában házi őrizetbe helyezték. Gates-t előbb banki csalással, adócsalással és pénzmosással vádolták meg, majd azzal, hogy Manaforttal együtt 2010 és 2014 között a valóságosnál kevesebb jövedelmet jelentettek be az adóhivatalnak. Ő enyhébb büntetéssel megúszta: 45 napra ugyan börtönbe vonult, ezen felül három év felfüggesztettet kapott és 300 óra közmunkára kötelezték.

