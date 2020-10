Olaszországban olyan rossz a helyzet, hogy az ország teljes lezárása van terítéken

Az egészségügy a tavaszihoz hasonló országos zárást sürget, miután a napi esetszám túllépte a 19 ezret pénteken, és már hat régióban elrendelték az éjszakai kijárási tilalmat – írja az MTI.

Giuseppe Conte miniszterelnök úgy nyilatkozott, szükség esetén, újabb szigorításokat vezetnek be, akár már hétfőtől. „Mindenáron el akarjuk kerülni a gazdaság és az oktatás leállását, valamint az ország ismételt lezárását” – hangsúlyozta Conte. Korábban a kormányfő a napi húszezres esetszámot jelölte meg küszöbként, amelynél részleges vagy országos kijárási korlátozást rendelhetnek el napi huszonnégy órára. Sajtóértesülések szerint a kormány a végsőkig várni fog ennek alkalmazásával.

Olaszország a járványterjedés spanyol- és franciaországi növekedését tartja szem előtt, és az óvintézkedésekkel a járványgörbe további ugrásszerű növekedését akarja megfékezni. Az október 13-tól bevezetett szigorítások, köztük az éjszakai kijárási tilalom, egyenlőre november 13-ig érvényesek.

Akik szerint a kormány kapkod

Az ellenzéki Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke szerint a kormány „kapkod, mivel nem készült fel az újabb hullámra sem az egészségügy, sem az oktatás, sem a közlekedés terén”. A Róma körüli Lazio tartományban péntek éjféltől lép életbe a kijárási tilalom reggel öt óráig, de a főváros látogatottabb tereit, utcáit már kilenc órától lezárják. Éjszakai kijárási tilalmat vezetett be Campania, Calabria, Piemonte és Szardínia szigete is. Lombardiában csütörtökön vezették be az éjszakai kijárási tilalmat.

Akik a lezárást sürgetik

Száz olasz tudós, közöttük orvosok nyílt levélben „drasztikus intézkedéseket” sürgettek, mivel szerintük máskülönben az ország nem fogja elkerülni a tömeges halálozást.

Vincenzo De Luca campaniai kormányzó, aki az éjjeli kijárási tilalommal egy időben a tartományon belüli mozgást is megtiltotta, országos lezárást sürgetett a tartományok közötti közlekedés azonnali leállításával. De Luca kijelentette, ha a kormány nem lép, magától lezárja Campaniát.

Egy lépésre vagyunk a tragédiától, nem akarom, hogy Nápolyban is katonai kamionok sora szállítsa a halottakat

– mondta Bergamo városára utalva, ahol tavasszal nem volt elég hely a krematóriumokban, és a fegyveres erők járműveivel más városokba kellett szállítani a halottakat.

Kiemelt kép: Megérkezik az első koronavírussal fertőzött páciens az újra megnyitott Fiera Milano kereskedelmi központ kialakított ideiglenes tábori kórházba Milánóban 2020. október 23-án. MTI/EPA/Matteo Corner