Trumpék visszutasítják az újabb zaklatási vádat

Az amerikai elnök kampánytörzse visszautasította, hogy 23 éve Donald Trump erőszakoskodott egy nővel. A The Guardian csütörtökön közölt riportot, amelyben Amy Dorris volt modell azt állította, az 1997 US Open tenisztornán szexuálisan zaklatta. Azt mondta, a stadion egyik mellékhelyiségében támadt rá, nem tudta kiszabadítani magát öleléséből.

Dorris a történet igazolására bemutatta belépőjegyét, a The Guardian pedig közzétett fotókat is, amelyeken a teniszbajnokságon Trump, Dorris és két másik ember látható. Az elnök ügyvédei visszautasították a megjelenteket.

Jenna Ellis, a Trump-kampány jogi tanácsadója közleményben tudatta, hogy a vádak teljesen hamisak.

Minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe fogunk venni, hogy felelősségre vonjuk a The Guardiant a megalapozatlan történet rosszhiszemű megjelentetéséért.

Az MTI emlékeztet arra is, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején is több nő állította, évekkel korábban üzletemberként, Trump szexuálisan zaklatta őt. A jelenleg 48 éves Amy Dorris most azt mondta, ő is fontolgatta, hogy már 2016-ban kipakol, de akkor úgy gondolta, ártana ezzel a családjának. Most azért gondolta meg magát, mert ikerlányai hamarosan 13 évesek lesznek. Szeretné, ha tudnák,

senkinek sem kell megengedniük, hogy olyasmit tegyenek velük, amit nem akarnak.

Azt szeretné, ha azt látnák, hogy ő sem maradt csendben, kiállt egy olyan ember ellen, aki elfogadhatatlan dolgokat tett.

Újabb nő vádolja szexuális zaklatással Donald Trumpot E Jean Carroll szerint a férfi meg akarta erőszakolni egy próbafülkében.

Kiemelt kép: MTI/AP/Alex Brandon