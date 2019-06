Újabb nő vádolja szexuális zaklatással Donald Trumpot

E Jean Carroll újságíró azzal vádolja Donald Trumpot, hogy az akkor még ingatlanmágnásként élő amerikai elnök 23 évvel ezelőtt egy áruház próbafülkéjében szexuálisan zaklatta. A The Cut magazinban publikált cikkében Carrol azt írja, hogy 1995-1996 tájékán Trump meglátta őt a Bergdorf Goodman áruházban és eszébe jutott, hogy a nő divattanácsadással is foglalkozik. A férfi azt mondta neki, hogy ajándékot akar venni a barátnőjének, talált is egy csipke bodyt és arra kérte Carrollt, próbálja fel.

Hátramentek a próbafülkékhez, ahol az újságíró elmondása szerint Trump a falhoz szorította őt, a ruhája alá dugta a kezét és lehúzta a harisnyáját.

A következő pillanatban, miközben ő még mindig rendesen fel van öltözve, ing, nyakkendő, zakó, felöltő, lehúzza a cipzárt a nadrágján, az ujjaival a vaginámnál kezd el matatni és félig – vagy teljesen, nem vagyok benne biztos – behatol a péniszével. Birkózni kezdünk. Egy pár fekete, masszív, 10 centis magassarkú van rajtam (…) megpróbálok rálépni a lábára. Megpróbálom a szabad kezemmel ellökni magamtól – a másikkal valamiért még mindig a táskámat fogom – és végül sikerül olyan magasra húznom a térdemet, hogy el tudom lökni magamtól, kinyitom a próbafülke ajtaját és elfutok.

Carroll azt írja, két barátjának is elmondta akkor, hogy mi történt. Az egyikük azt javasolta, hogy menjen el a rendőrségre, a másik viszont azt, hogy felejtse el a dolgot, mert Trump ügyvédei úgyis elintéznék. Trump ellen ez már a 16. hasonló zaklatási vád.

Hogy miért várt eddig azzal, hogy elmesélje a sztorit, Carroll azzal magyarázza, hogy nem tűnt jó mókának halálos fenyegetéseket kapni, meghurcoltatni, és elüldöztetni az otthonából, ahogy a többi 15, Trumpot zaklatással és erőszakkal vádoló nővel történt. Hozzátette:

És gyáva is voltam.

A Fehér Ház szerint az újságíró teljesen valótlan dolgokat állít és így, 25 évvel később csupán arra szolgál, hogy rossz színben tüntesse fel az amerikai elnököt.

Kiemelt kép: Europress/MANDEL NGAN/AFP