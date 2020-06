Bezárják a floridai és texasi kocsmákat a járvány miatt

Be kell zárniuk a kocsmákban Floridában, mert rekordszámú új koronavírusos megbetegedést regisztráltak – számolt be a Hill amerikai hírportál. Az eddigi rekord 5508 volt, két nappal ezelőtt, pénteken azonban már 8942-t, és ezzel az államban a fertőzések száma már 122 960 főre növekedett. Éppen ezért a bárok felügyeletéért felelős kormányzati ügynökség azonnali hatállyal megtiltotta a kocsmákban a helyszíni alkoholfogyasztást, annak ellenére, hogy Don DeSantis kormányzó pár napja még azt mondta, hogy nem szigorítanak a korlátozásokon.

A járvány lassítása érdekében Texas államban is be kell zárni a bárokat, ezen felül az éttermek is csak a kapacitásuk legfeljebb 50 százalékáig működhetnek. Az áprilisban kezdődött enyhítést követően a kocsmák számára 50, az éttermek számára 75 százalékos kapacitás volt engedélyezett. Greg Abbott kormányzó most betiltotta a 100 fő feletti szabadtéri rendezvényeket is – kivéve, ha azt az önkormányzat megengedi –, valamint a raftingtúrákat. Ez utóbbiakat teszik felelőssé azért, hogy az egyik megyében erősen megnőtt a koronavírusos esetek száma – írja a Texas Tribune. Texasban az utóbbi két hét során minden nap rekordot döntött a kórházban ápolt fertőzöttek száma.

Kiemelt kép: CHANDAN KHANNA/AFP