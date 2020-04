„Aki elkövette a hibát, annak felelnie kell” – egyre hangosabban keresik a járvány felelőseit Olaszországban

Olaszországban, ha lassan is, de javul a járványhelyzet, a fertőzési görbe laposodik, és napok óta nagyjából ugyanannyian épülnek fel a koronavírusból, mint ahány új fertőzést regisztrálnak. A tendenciát látva a római kormány be is jelentette pénteken, hogy négy lépésben fokozatosan feloldják a korlátozó intézkedéseket. De nemcsak a megkönnyebbülés növekszik az olaszokban, hanem a harag is, és egyre többen – áldozatok hozzátartozói és az ügyészségek is – keresik a járvány elharapózásának felelőseit, azokat, akik miatt az Egyesült Államok után a legtöbb áldozatát a koronavírus Olaszországban szedte, eddig több mint 25 ezret.

Az áldozatok szerettei egyelőre a Facebookon csoportosulnak, de meglehet, hogy bíróságig viszik az ügyüket, az ügyészek pedig azt mérlegelik, lehetséges-e valakiket megvádolni. A járvány elleni védekezés második szakasza most kezdődik meg a korlátozások lazításával,

a harmadik szakasz a fertőzés kriminalizálására irányul majd. A világjárvány egy nagy, kollektív tárgyalássá válik

– írta a Linkiesta újságírója, Nicola Mirenzi, akit a New York Times idézett.

Az ügyészség

Az állami igazságszolgáltatás már meg is kezdte annak a felderítését, van-e olyan, aki okolható azzal, hogy ilyen súlyossá vált a helyzet. A lombardiai Bergamo melletti Alzano kórházában történtek miatt már vizsgálat is indult. A kórházban kezdetben nem ismerték fel a vírust, így az osztályokon át terjedhetett, sőt a kórházból is kijuthatott.

Maria Cristina Rota bergamói ügyész elmondta, azt is megfontolják, lehetséges-e azon nyugdíjasotthonok igazgatói ellen emberölés miatt vádat emelni, amelyekben összesen több száz ember hunyt el. Volt olyan, ahol megtiltották a személyzetnek, hogy maszkot viseljenek, mert az megijeszthette volna a bennlakókat. Míg a kórházakra nagyon komoly figyelem hárult, az idősotthonok lettek „a járvány lőporos hordói” – írta a Reuters. Noha az első észak-olaszországi településeket már február 23-án helyezték vesztegzár alá, az otthonokban a látogatást csak március közepén tiltották meg, így fordulhatott elő az is, hogy a bergamói idősotthonok minden ötödik lakója elhunyt a koronavírus miatt.

Ráadásul pontos számot nem is lehet tudni, mert az otthonokban meghaltak nem szerepelnek a hivatalos statisztikákban, ahogy azok sem, akik otthon hunytak el, és korábban tesztelték őket a koronavírusra.

Pártok

Az első olasz megbetegedéseket Lombardia régióban regisztrálták, ahonnan 13 ezer halálesetet jelentettek, az össze olaszországi áldozat több mint felét. A helyi konzervatív vezetés ezért célkeresztbe is került, támadja őket a Conte-kormányban is szerepet vállaló baloldali Demokrata Párt is azzal, hogy ténykedése csak súlyosbította a járványt. Eközben az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte népszerűsége 71 százalék, messze több, mint 2018-as hivatalba lépése óta bármikor.

Az állampolgárok

Az áldozatok hozzátartozói közül mostanáig több mint 45 ezren csatlakoztak a NOI Denunceremo (magyarul nagyjából: Vádolni fogunk) nevű Facebook-csoporthoz. A csoport tagjai szerint a hatóságok nem tettek meg mindent azért, hogy szeretteik túléljék a járványt, gondatlanok voltak, és nem cselekedtek időben. Ahogy a csoport leírásában olvasható,

ez a csoport az igazságra és az igazságosságra való igény miatt született meg, hogy békét biztosítsunk a halottainknak, akiknek a koronavírus-világjárvány miatt illő temetése sem lehetett.

A csoportot a koronavírusban az édesapját elveszítő bergamói Luca Fusco hozta létre. Megadta az email-címét is, hogy bárki el tudja mondani a történetét anélkül, hogy kilétét fel kellene fednie. De csakhamar névvel együtt kezdtek el az oldalra posztolni az áldozatok hozzátartozói.

Sokaknak hasonló a története, az influenzával tévesztették össze a koronavírust, otthon lázasan fekvő betegeknek pedig paracetamolt írtak fel. A csoport tagjai között vannak, akik mindkét szülőjüket a járvány miatt veszítették el.

Olaszországban is elsősorban az időseket sújtja a betegség, de vannak fiatalabb áldozatai is. Így a 18 éves Martina Salerni 54 éves édesapja, aki nyolc napon át feküdt otthon lázasan, köhögve, míg fogadta a kórház Abruzzóban.

A fájdalmunk most haraggá válik és igazságot követelünk. A mi történetünk azonos sok másik családéval. Akárki is volt az, aki elkövette a hibát, felelnie kell érte

– idézte a lányt a Guardian.

Egy Bergamo melletti településen él a 48 éves Laura Capelli, akinek a nagybátyját benyugtatózták, mert állandóan vakarta az arcát a maszknál. Pár órával később meghalt. Egy orvos később Capellinek azt mondta, azért csinálták ezt, mert kellett a hely egy fiatalabb páciensnek. „Az az érzésem, hogy mindent el akarnak hallgatni. Most a közös fájdalom ideje van, de a jövőben igazságot akarok” – nyilatkozta.

A 35 éves Diego Federici édesanyja azután hunyt el, hogy az orvosai úgy döntöttek, nem intubálják. Apja négy nappal korábban halt meg. Federici azért is csatlakozott a csoporthoz, mert nem akarja elfogadni, hogy két egyébként egészséges ember néhány nap különbséggel haljon meg. „Senki sem adhatja vissza a szüleimet, de ha valaki valami rosszat tett, annak bűnhődnie kell.”

A csoportalapító Fusco arról is beszélt, hogy nem a kártérítés a céljuk. „Nem pénzügyi kompenzációt akarunk. A fő célunk, hogy büntetőjogi szempontból igazságosságot teremtsünk, szóval, ha valaki hibás, akkor azt vonják felelősségre, és állítsák bíróság elé.”

Hangsúlyozta azt is, hogy nem az egészségügyben dolgozók között keresik a felelősöket, ők ugyanis helytálltak. Sokkal inkább azoknak a vezetőknek a tetteit kérdőjeleznék meg, akik esetleg alábecsülték a vírust. Olaszországban az egészségügyi rendszer decentralizált, vagyis ha van felelős a járvány elharapódzásáért, akkor azt régiós szinten kell keresni, véli Fusco.

Robert Lingard Londonban él, neki két családtagja halt meg, három pedig az intenzív osztályra került. Ő a bresciai ügyészségtől kérte, állapítsák meg, hogy azok a kampányok, amelyek arra mentek ki Milánóban és Bergamóban a járvány terjedésének az elején, hogy mindenki viselkedjen a megszokott módon – járjon a bárokba, éttermekbe, vásárolni –, vezethetnek-e büntetőjogi felelősségrevonáshoz. Lingard szerint ugyanis ekkor a hatóságok már tudtak arról a távol-keleti hírekből, hogy milyen agresszív a koronavírus, és hogy mennyi halálesetet követel, így azzal is tisztában voltak, hogy visszaszorítására és a megelőzésre milyen nagyszabású intézkedések szükségesek.

Az ügyvédek

Ahogy Lingard, úgy mások is lassan hajlanak arra, hogy a Facebook helyett az igazságszolgáltatáshoz forduljanak. Ügyvédek már el is kezdték szolgáltatásaikat reklámozni a gyászolóknak.

Elena Gazzolla ügyvéd Codognóban, azon a településen, amelynek a kórházából állítólag szétterjedt a koronavírus Olaszországban. Szerinte egyelőre a peres eljárásokhoz az sem tisztázott, hogy kiket pereljenek be, mint hogy az sem, ki képviselné a rokonokat a csoportos keresetekben, mert ezekből valószínűleg több is indulhat majd.

A legnagyobb, orvosokat tömörítő szervezet elítéli, hogy ügyvédek ellenük kampányoljanak, ugyanakkor több egészségügyi érdekképviselet is azt tervezi, hogy jogi lépéseket tesz annak a 144 egészségügyi dolgozónak a halála miatt, akik közül a legtöbben a veszélyhelyzet elején kialakult védőeszközhiány miatt veszítették életüket.

Ahogy Laura Capelli mondja, jelenleg még a gyász időszaka tart, és noha a családtagok frusztrációja növekszik, az olaszok még mindig nagyon tisztelik az egészségügyi dolgozókat, így nem is mindenki tartja jó ötletnek, hogy az ügyészség bűnbakokat keressen.

Egy 24 éves ápoló a La Repubblicában reagált a Lombardia régiót ért kritikákra. Azt írta, hogy az elmúlt hónapokban, amit a fertőzőosztályon töltött, megtanulta az értékét az áldozathozatalnak, a várakozásnak és a megbocsátásnak.

Hogyan fordulhatsz a jövő felé, ha vádakkal vagy telve?

– teszi fel a levelében a kérdést.

Kiemelt kép: MTI /EPA /ANSA /Angelo Carconi