Putyin elrendelte, hogy halasszák a Németország feletti győzelem emlékére rendezett díszszemlét

Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte csütörtökön a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulóján megtartani tervezett május 9-i katonai díszszemle későbbre halasztását.

A koronavírus-járvány miatt hozott döntésében Putyin úgy rendelkezett, hogy a Vörös téri díszszemlével együtt az évfordulóval kapcsolatos minden más eseményt is el kell halasztani, köztük a háború részvevőiről való megemlékezést, az úgynevezett Halhatatlan Ezred vonulását, amely Moszkvában rendszerint több százezres, országosan és nemzetközi szinten pedig milliós tömegeket szokott megmozgatni. Az ünnepségek megtartásának új dátumát nem közölte.

Az ünnepig, a Győzelem napjáig már kevesebb mint egy hónap van hátra, és most egy nem könnyű, mondjuk ki egyenesen, nehéz választás előtt állunk: a május 9-i dátum is szent számunkra és megfizethetetlen minden ember élete is