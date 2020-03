750 ezren lájkolták a kimerült olasz nővér posztját, amiben a koronavírus okozta megpróbáltatásokról ír

Három nap alatt több mint 750 ezer lájkot kapott az Instagramon egy milánói nővér posztja, amiben részletesen leírta, milyen megpróbáltatások elé állítja az egészségügyi dolgozókat az új kínai koronavírus.

Alessia Bonari arca az általa közzétett szelfin a védőfelszerelések miatt erősen sebes.

Mint fogalmazott,

A nővér azzal folytatta, fizikálisan elfáradt, mert a védőeszközök rosszak, a laboratóriumi köpenyben izzad, és ha felveszi a védőruhát, onnantól hat óráig nincs ideje elmenni a mosdóba vagy folyadékot inni.

Mentálisan is fáradt vagyok, ahogy a kollégáim is, akik ugyanilyen körülmények között dolgoznak hetek óta, de ez sem akadályoz meg bennünket abban, hogy elvégezzük a munkánkat, amit eddig is megtettünk. Továbbra is gondját viselem a pácienseimnek, mert büszke vagyok a munkámra, amit imádok csinálni