Az olaszok megmutatták, mi lesz, ha nem vesszük komolyan a járványt

Az egész Olaszországot sújtó karantén nem az olaszok magánügye, számunkra is sorsdöntőek lehetnek az ottani tapasztalatok. Európa most egyetlen nagy egység határok nélkül, a védekezést viszont tucatnyi önálló, helyi hatóság bürokráciája nehezíti. Németországban pedig olyan betegeket találtak, akik náthás tünetekkel is aktívan szórják a vírust.

Egyre kaotikusabb a koronavírus teremtette helyzet Olaszországban, hétfő este az egész országot karantén alá vonták, miután egyetlen nap alatt 97-en vesztették életüket, kedden aztán 168, szerdán pedig csaknem kétszáz újabb áldozat jelentettek. Bezártak az iskolák és az óvodák, a kocsmák, a szórakozóhelyek, megtiltották a tömegrendezvényeket, a 65 év felettieknek pedig azt javasolják, egyáltalán ne mozduljanak ki otthonról. Az élet ettől nem állt le teljesen, az emberek kimehetnek az utcára, bemehetnek munkahelyükre, ám egy-egy települést csak külön engedéllyel lehet elhagyni. Szerda este aztán tovább szigorították a karanténintézkedéseket, a kereskedelem jó része is leállt, lényegében csak az alapvető szükségleteket ellátó üzletek maradhatnak nyitva. A tünet csupán nátha A vírus első, kínai felbukkanása óta rendszeresen igyekszünk bemutatni az ilyen és hasonló hírek hátterét Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont munkatársának segítségével: mit árulnak el adott intézkedések a vírus természetéről, a járványügyi helyzetről? Most is őt kértük, mit szűrhetünk le az olaszországi fejleményekből, ám a kutató azonnal egy Németországból származó friss tudományos eredményt osztott meg a 24.hu-val. Kilenc beteg teljes klinikai virológiai vizsgálata során néhányuknál felső légúti manifesztáció volt megfigyelhető, azaz folyt az orruk, kapart a torkuk, a „nátha” jeleit mutatták, miközben infektív vírusokat ürítettek. Hogy ez miért baj? A WHO és a tudományos világ ma még ott tart, hogy az új koronavírus (hivatalos nevén 2019-nCoV) alsó légúti panaszokkal és magas lázzal jelentkezik, majd akár halálossá váló tüdőgyulladást idéz elő saját immunválaszunkon keresztül. Most viszont itt vannak az új adatok olyanokról, akik orrfolyással, náthás tünetekkel aktívan szórják a vírust. Ezért halálos a koronavírus A vírus saját érdekében lecsendesíti az immunrendszer egyes reakcióit, de másokra nincs hatással: ezek okozhatnak halált. Ezért terjedhet ilyen gyorsan Nem kell hosszasan ecsetelni, mennyire aggasztó a tény, hogy az influenza- és náthaszezon kellős közepén a koronavírus ilyen »sunyi módon« képes terjedni – mondja a koronavírusok hazai szakértője. Fontosnak tartja kiemelni: a nem a betegség lefolyása lett enyhébb, hanem a kórokozó átadásának eddig ismeretlen, „veszélyes” módjára derült fény. Járványügyileg ezek a betegek nehezebben észrevehetők, ami ugyan nagy eséllyel az eddigi trendeken nem változtat, de fontos információ a küzdelemben. Eddig csak néhány emberről van szó, ez túl kevés eset ahhoz, hogy általános megállapításokat tegyünk, de ha nagy tömegekre is igaz, akkor már érthető, miért terjed ilyen gyorsan a vírus. És hogy miért épp Németországban derült erre fény, nem pedig a járvány egyik gócpontjában? Valószínűleg azért, mert a németek elképesztően jól szűrnek, a gyanús esetek első kontaktjáig vissza tudnak menni, alapos munkát végeznek, és kapacitásuk is volt a tanulmány elvégzéséhez. Európa most ideális hely a járványnak Térjünk vissza Olaszországhoz. Több kisebb tényező alapján várható volt, hogy ha az új koronavírus járványt okoz Európában, akkor az Itáliából fog indulni. Ilyen tényező például az olaszok utazási szokásai, illetve a lakosságon belül a leginkább veszélyeztetett korcsoport, a 65 év felettiek magas (hozzávetőleg egyharmados) aránya. A vírus beesett egy fogékony társadalomba, amely ráadásul a nyugati demokráciákra jellemző mentalitással nemigen tartotta be az óvintézkedéseket – az olasz kormányfő is folyamatosan ostorozza emiatt a honfitársait. Sarkítsuk ki a kérdést, hogy tökéletesen érthető legyen. Ha Kínában az állam azt mondja: csend legyen, mindenki otthon marad, akkor a legtöbben szó nélkül magukra zárják az ajtót. Az európai ember viszont – amint látjuk – még járvány idején is úgy van ezzel, „nekem ne mondják meg, mit csináljak!” Kontinensünk a járvány terjedése szempontjából egyetlen nagy egységnek tekintendő határok nélkül, a védekezést viszont tucatnyi önálló, helyi hatóság bürokráciája nehezíti. Jelenleg a koronavírus el sem tudna képzelni magának előnyösebb környezetet Európánál, talán egyedül Afrikában találna ideálisabb feltételeket – jegyzi meg Kemenesi Gábor. Nem tudjuk, mi lesz a vége Az „országos karantén”, az utazási korlátozások azt jelentik, a vírus lépéselőnyben van, a hatóságok képtelenek megfogni, magyarán: a koronavírus elszabadult. Az olasz kormány most az arany középutat választotta, városok, régiók elszigetelésével megakadályozhatják a vírus oda-vissza pattogását a teljes népességen belül. Illetve ez lehet az egyetlen módja az egészséges és a beteg emberek elszigetelésének egymástól. Virológus szemmel értelmezhetetlen az intézkedés, miszerint „a lezárt térségekbe vezető utakon megkezdődött a ki- és belépések ellenőrzése”. Az egyetlen gyors módszer a lázmérés, ami, láttuk, semmit nem ér. Tömegeket napokig váratni, amíg koronavírusra tesztelik őket, teljes képtelenség. Kemenesi Gábor szerint a helyzet összességében ránk nézve sem rózsás, korántsem az olaszok magánügye. Ilyen még nem volt, megjósolni sem lehet, mi lesz a vége. Az olasz példa viszont rendkívül fontos, a járványügyért felelős magyar szakemberek egyik legfontosabb dolga most figyelni az ottani helyzet alakulását, és annak függvényében alakítani a hazai védelmi stratégiát. Kiemelt kép: Pier Marco Tacca/Anadolu Agency/Getty Images Bihari Dániel korábbi cikkei Koronavírus: mennyit kell még várni a vakcinára?

Katasztrófák, járványok: pánik helyett tudás kell

Ezért halálos a koronavírus