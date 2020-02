Az USA szerint Spanyolország már nem biztonságos az elharapódzó szexuális erőszak miatt

Drasztikusan megnőtt a szexuális bűncselekmények száma Spanyolországban, ahol több felmentő ítélet is nagy vihart kavart. A bíróságok a törvényre hivatkoznak, a kormány azonban egyelőre semmit nem tett az ügyben.

Az Egyesült Államok azt javasolja, hogy tegyenek óvintézkedéseket a szexuális bántalmazások miatt azok, akik Spanyolországba terveznek utazni vagy ott tanulni – olvasható az amerikai spanyol nagykövetség által kiadott biztonsági figyelmeztetésben. Ezt a spanyol belügyminisztérium jelzése előzte meg, amely az előző öt évben a szexuális bántalmazások számának állandó növekedését regisztrálta.

Ebbe beletartozik a fiatal amerikai állampolgárságú látogatók és tanulók elleni szexuális bántalmazások növekedése is

– írták az amerikai riasztásban. A spanyol nagykövetség egyebek mellett azt tanácsolja az amerikai állampolgároknak, hogy mértékkel fogyasszanak alkoholt, és ne utazzanak egyedül. Legutóbb három fiatal amerikai nőt, három lánytestvért erőszakolhattak meg a dél-spanyolországi Murciában szilveszterkor. A rendőrség három gyanúsítottat is kihallgatott, mindannyian tagadják a bűnösségüket.

Tényleg ilyen komoly a baj Spanyolországban? És miért?

A Geoviolencia Sexual emberjogi szervezet adatai szerint a csoportos szexuális erőszakok száma drasztikusan növekedett az előző években Spanyolországban. 2019-ben rekordszámú, 73 ilyen esetet regisztráltak. Ezzel szemben 2018-ban 60-at, 2017-ben pedig még csak 14-et – írta a BBC.

A spanyol belügy adatai szerint 2019 első kilenc hónapjában 11 587 panasz érkezett szexuális bűncselekmények elkövetése miatt, ami átlagosan napi 32 esetet jelent. A Local spanyol verziója amerikai nagykövetségi forrásokra hivatkozva arról ír, 2019-ből 34 jelentett esetről tudnak, amikor amerikai nőket ért szexuális támadás a mediterrán országban. 2020 januárjából pedig már hat esetet jelentettek nekik.

A támadásokon túl pedig további problémát jelent az is, hogy „nehéz kiigazodni a helyi bűnügyi igazságszolgáltatási rendszerben, amely jelentősen különbözik az amerikai rendszertől” – írta a nagykövetség.

A szexuális bántalmazások elleni szabályozással nem csak az amerikaiaknak, a spanyoloknak is meggyűlik a bajuk.

2018 nyarán tömegtüntetések voltak szerte az országban, miután egy bíróság felmentett öt férfit, akik felváltva magukévá tettek egy 18 éves lányt Pamplonában. Csak zaklatásért ítélték el őket, szexuális erőszak vádjában nem találták őket bűnösnek elsőfokon. A „farkasfalka” (spanyolul La Manada) nevű baráti társaságból többen a csendőrségnél, a katonaságnál dolgoztak.

Öten zaklatták szexuálisan a 18 éves lányt, a szélsőjobboldal erőt merített belőle Több százezer nő vonult utcára Spanyolországban tavaly, miután a bíróság zaklatásnak ítélte meg egy fiatal nő tömeges megerőszakolását. A nacionalista VOX antifenimista mozgalmat indított, ami a vasárnapi EP-választáson öt helyet is érhet nekik.

Hogy elsőre nem erőszakért ítélték el őket, annak az a magyarázata, hogy a spanyol jog szerint a szexuális bántalmazás csak akkor minősül erőszaknak, ha az elkövető fizikai erőszakot vagy megfélemlítést alkalmaz – írta az El Pais.

A Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletében tavaly már 15 év börtönre ítélte az elkövetőket, a – Magyarországon még mindig nem ratifikált –Isztambuli Egyezményre hivatkozva. Ennek értelmében konszenzusos szexuális együttlét csak akkor jöhet létre, ha abba minden fél szavakkal, vagy a körülmények alapján egyértelműen beleegyezett. Az ítélet magyarázatában arról is írnak, hogy az áldozatnak nem kell küzdenie a megerőszakolás ellen, hogy az még további sérüléseket is okozzon neki. Az ügy ismét felkorbácsolta a kedélyeket, miközben többszázezres feminista tiltakozásokat tartottak, a szélsőjobboldali VOX párt azt hangsúlyozta, hogy a tüntetések hatására a radikális feminizmus erősödött meg, és a nemi erőszakról szóló jogszabályok ártalmasak a férfiakra nézve.

Nem volt erőszak, mert a lány öntudatlan volt

A tiltakozások aztán újra felerősödtek novemberben, mikor szintén öt férfit egy öntudatlan 14 éves lány megerőszakolásának ügyében mentett fel a barcelonai bíróság. Az indoklás – ahogy az előző esetnél is – az volt, hogy az ájult lány nem küzdött a férfiak tette ellen, így csak szexuális visszaélés miatt ítélték el őket, 10-12 év börtönbüntetésre. A lány alkoholt és kábítószert fogyasztott, ettől öntudatlan állapotba került, így tudták megerőszakolni egy elhagyatott manresai gyárépületben tartott egy buliban.

A bíróság a döntését azzal indokolta, hogy noha „rendkívül intenzív és különösen megalázó volt” a szexuális támadás, ráadásul egy fiatalkorú, tehetetlen lányon esett meg, éppen utóbbi miatt az elkövetőknek sem erőszakot, sem megfélemlítést nem kellett alkalmaznia. Az ugyanis bizonyított, hogy ekkor a lány öntudatlan állapotban volt.

Vagyis az igazságszolgáltatás a törvényre hivatkozik, aminek a megváltoztatása a törvényhozás, vagyis elsősorban a kormány feladata lenne. A pamplonai ügy nagy visszhangot kiváltó elsőfokú, 2018 nyári ítélete után az akkor kormányzó spanyol Néppárt létrehozott egy bizottságot, hogy a büntetőtörvényköny szexuális erőszak definícióját vizsgálják felül. Decemberre kész is lett a bizottság a javaslatával, el is küldte a kormánynak, csak akkor már a Spanyol Szocialista Munkáspárt vezette azt. A javaslatban azt írták, hogy a szexuális zaklatás fogalmától meg kéne szabadulni, minden bűncselekményt, amely a szexuális szabadságot korlátozza, szexuális erőszakként határozzanak meg. A szocialisták – akik tavaly április végétől idén január elejéig kisebbségből kormányoztak – eddig semmit nem tettek a javaslattal.

Az Egyesült Államokból évről évre több turista megy Spanyolországba, a legutóbbi adat 2018-as, akkor majdnem 3 millióan keresték fel a mediterrán országot. Összesen további 80 millióan érkeztek 2018-ban turistaként az országba, vagyis csaknem kétszer annyian, mint amennyien ott élnek. Az amerikaiak figyelmeztetése, ha el is tántorít valakit az utazástól, nem sokat árt spanyol gazdaságnak, de talán ez a lépés ösztönözni fogja a kormányt arra, hogy most már tegyen valamit. Ha ugyanis más országok is követnék az USA példáját, annak már lehetne érezhető hatása, a spanyol GDP-nek ugyanis 10-11 százalékát a turizmusból befolyó összegek teszik ki.

Kiemelt kép: Clara Margais/dpa/AFP