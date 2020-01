Közép-európai idő szerint éjfélkor hagyja el az Európai Uniót Nagy-Britannia. Ezzel elvileg átmeneti időszak kezdődik, de a britek nem vesznek részt az Unió további munkájában. Ezért az Egyesült Királyság brüsszeli képviseletéről ma leszedték az uniós zászlót.

És az Európai Tanács épületében is összetekerték a britek zászlaját.

What a moment – the UK flag has just been taken down at the EU Council building in Brussels pic.twitter.com/EzvGwwzM1Z

— Andrew Connell (@andrewiconnell) January 31, 2020