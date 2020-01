A Kuciak-gyilkosság titkai: nők, politika, maffia

Egyre kínosabb ügyek látnak napvilágot Szlovákiában.

Antonino Vadala, az olasz N’drangheta nevű szervezett bűnözői csoport Szlovákiába áttelepült tagja dicsekedett azzal, hogy magas állami posztokra juttatta barátnőit, írja az SME által meg nem nevezett tanú vallomása alapján a Paraméter.

Olyan szeretői voltak, akiket magas pozícióba juttatott minisztériumoknál vagy állami hivataloknál.

Egyikük, a mezőgazdasági támogató kiosztó állami ügynökségnél, a másik Robert Fico mellett dolgozott állami főtanácsosként. A tanút a rendőrség a Kuciak-gyilkosság után hallgatta ki. Mint korábban megírtuk, az oknyomozó újságíró mellé éppen azért akartak testőröket rendelni, mert a Kelet-Szlovákiában élő olasz maffiózókról nagy cikket írt.

A tanúról annyit lehet tudni, hogy nő, ő maga is személyesen ismerte Vadalát, aki vallomása szerint két szépségverseny győztesét hozta helyzetbe.

Kínos telefonok

Szerinte a maffiózó egy Robert Fico volt kormányfővel elköltött ebéddel is dicsekedett. A politikus régóta tagadja, hogy ismerte Vadalát, akit tavaly az olaszok 9 év börtönre ítéltek. A La Republicca szerint az olasz ügyészeknek van egy felvétele is, amelyen Vadala beszél telefonon Ficóval, aki ezt is tagadja.

A Bumm.sk szerint a Smer elnöke előzőleg védelmébe vette Andrej Danko házelnököt, akinek az Alena Zsuzsovával folytatott beszélgetéseiben nem látott semmi olyat, ami fontos lenne a közérdek szempontjából. Fico szerint a sajtó beavatkozott a politikus magánéletébe, ami az „alkotmányellenesség csúcsa”.

Azóta kiderült, hogy a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marian Kocnerrel is kommunikált. A Paraméter szerint a Denník N-nek elismerte, 60 üzenetet váltottak egymással, de kerülte a vállalkozót, soha nem üzletelt vele, soha nem segített neki. Veszélyes fickónak tartotta, ezért formálisan válaszolgatott. A leghosszabb üzenetváltásuk 2017. júliusában történt, amikor Horvátországban nyaraltak külön egy-egy jachton, és Kocner megüzente, hogy három év múlva talán már egy öbölben, együtt tartják a koalíciós tanácsot. Danko erre szkeptikus választ adott, mire a vállalkozó azt írta, hogy eljátszadozik kicsit

a farizeus újságírókkal, és mindjárt jobb lesz a légkör a komoly munkához.

Kiemelt kép: a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kocner a tárgyalóteremben január 13-án. MTI/EPA/Jakub Gavlák