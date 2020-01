Szétrobbanó nadrág okozott megalázó helyzetet

Az ember életében vannak olyan kínos pillanatok, melyek évek múlva is fejfájást tudnak okozni. Egy amerikai férfinek a közelmúltban jött el egy ilyen momentum, méghozzá a rossz ruhaválasztás miatt – írja a Mirror.

A férfi apjának számolt be az esetről, aki nem habozott a Twitteren megosztani a történetet. A fiú úgy döntött, hogy egy szűkebb nadrágban megy be a munkahelyére, a mosással viszont elszámolta magát, így nem tudott alsónadrágot felvenni.

Amikor a férfi letérdelt, hogy felvegyen néhány tányért, a nadrágja gyakorlatilag szétrobbant rajta.

A problémát tovább tetézte, hogy mindez nem akárkinek a társaságában történt: a jelenetet a főnöke is végignézte. A férfi végül úgy döntött, hogy hazaugrik váltásért, addigra viszont már több kolléga is megcsodálhatta a fenekét. Elmondása alapján a szerencsétlen testtartás miatt a főnök még mélyebbre is láthatott.

A posztra több ezren reagáltak. Egyes felhasználók szerint ennél kínosabb helyzetbe nehezen keveredhet az ember, ezzel nehéz vitatkozni.