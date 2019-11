Bige László elárulta, ki akarta megfúrni

Nem tartozik Orbán Viktor miniszterelnök belső köreihez, ezért nem remélhetett fair bánásmódot az ügyében – állította Bige László a Bloombergnek adott nyilatkozatában.

A hírügynökség a szolnoki gyárat érintő hatósági akciók hátteréről kérdezte a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki a szokásosnál nyíltabban fogalmazott arról, kiket sejt a támadások mögött. Bige gyárát környezetvédelmi problémákra hivatkozva a múlt év végén lerohanták, majd működését is leállíttatták a hatóságok. Idén, október 24-én a bíróság ezt jogszerűtlennek ítélte meg, így a szolnoki üzemben ismét elindulhatott a termelés.

A milliárdos, aki több napot töltött a rendőrségen, eddig a hazai médiában csak utalgatott rá, hogy egy befolyásos üzletember állhat a hatóság érdeklődése mögött. Bige most azonban meg is nevezte Csányi Sándort, az OTP Bank vezérét, és hosszú ideje tartó viszályukat hozta összefüggésbe a cége ellen indult hadjárattal. Azt is állította: a támadás célja az volt, hogy rákényszerítsék a régió legnagyobb nitrogénműtrágya-gyárának eladására.

A Bloomberg megpróbálta Csányit is megszólaltatni. Válasz az OTP kommunikációs osztályától érkezett. A levél szerint Bige László egy sor rossz beruházási döntésnek köszönheti szorult helyzetét, és nem a konkurenciának.

