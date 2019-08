A királynő felfüggeszti a brit parlament ülésezését

Ez megnehezíti, hogy a képviselők megakadályozzák a megállapodás nélküli brexitet.

II. Erzsébet királynő elfogadta Boris Johnson brit miniszterelnök kérését, és felfüggeszti a parlament ülésezését, ami korlátozza a törvényhozás lehetőségét arra, hogy megakadályozzák a megállapodás nélküli brexitet – számol be a Sky News. Az ülésszak felfüggesztése szeptember 9-től október 14-ig tart.

A britek unióból való kilépésének tervezett dátuma október 31. Arra a kérdésre, hogy ezzel a lépéssel az ellenzéki képviselőktől vesz el időt a megállapodás nélküli brexit megakadályozására, Johnson azt mondta: ez egyáltalán nem igaz. A kérést azzal magyarázta, hogy új törvényalkotási programot készítenek elő, amely a bűnüldözésre, egészségügyre és oktatásra fókuszál.

A miniszterelnök szerint a képviselőknek bőven lesz idejük, hogy vitázzanak a brexitről, az uniós vezetők október 17-i, döntő fontosságú brüsszeli csúcstalálkozója előtt és után is. James Cleverly, a Konzervatív Párt elnöke is igyekezett kisebbíteni a lépés jelentőségét, jelezve, hogy csak azt teszik, amit minden új kormány. A miniszterelnöki hivatal pedig azzal is igyekezett érvelni, hogy a jelenlegi, 2017 júniusában kezdődött parlamenti ülésszak a leghosszabb az angol polgárháború óta.

Az alsóház elnöke, John Bercow ugyanakkor alkotmányos merényletnek nevezte a felfüggesztést, amelynek szerinte nyilvánvaló célja, hogy a parlamentet megakadályozzák a brexit megvitatásában, és így az ország sorsának alakításában. Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt elnöke megdöbbenését fejezte ki a Johnson-kormány elvetemültsége miatt. Szerinte ha a kormányfő bízik a saját terveiben, akkor az emberekre kellene bíznia a döntést, akár új választások kiírásával, vagy népszavazással.