TGM: Boris Johnson, az apokalipszis lovasa

A brit kormányfő portréja mellett a filozófus felvázolta a magyar jövőt is.

A Klubrádióban Tamás Gáspár Miklós azt mondta, a világban

tömegeket vezet a gondolat nélküli gyűlölet. Ezért lehet a britek új kormányfője Boris Johnson, és ezért kormányozhat az általa szélsőjobboldalinak tartott Fidesz is Magyarországon. A filozófus a brit miniszterelnököt úgy jellemezte, hogy művelt, jópofa, de valójában egy

pehelysúlyú senki, valódi nézetek nélküli karrierista, aki az apokalipszis lovasaként jelenik meg, teljesen könnyelmű, sekélyes.

Olyan dekadens figura, aki illik a rettenetes hanyatláshoz, ami a világban tapasztalható, amikor a haladás, a megértés, a közeledés, a béke és az emberi jogok eszméire alapuló 1945 utáni nemzetközi rend megingott – mondta a filozófus. Szerint ennek a része az is, hogy teret kapott egy olyan teljesen üres gondolat, mint a brexit.

Tamás Gáspár Miklós abszurdnak nevezte, hogy a kilépésre készülő brit kormány sok olyan dolgot megtesz, amit a magyar kormánytól hiába várnak az Európa-barátok. Furcsa, hogy vannak tagállamok, amelyek maradnak az EU-ban, mint Magyarország, de sokkal Európa-ellenesebbek, mint Nagy-Britannia, amely meg kilép, miközben akár szét is eshet a szigetország.

TGM ezt egy morálpszichológiai krízissel magyarázta. A fennálló intézmények elleni alaktalan gyűlöletet nemcsak Nagy-Britanniában, hanem mindenütt lehet tapasztalni. Bizonyos értelemben a Fidesz is joggal nevezi magát lázadónak, mert az eddigi mainstream, status quo ellen van. A tömegek el is hiszik, ha majd szakítanak a fennálló értékekkel, jobb lesz. Azt nem tudják, mitől lenne jobb, de ott tartunk, hogy ezt nem is nagyon kell már nekik megmondani.

