Kamala Harris odaütött Obama alelnökének, hogy Trump kihívója lehessen

Barack Obama egykori alelnöke hónapokon át magabiztosan vezette a demokrata elnökjelöltek mezőnyét, aztán jött Kamala Harris szenátor, odamondott Joe Bidennek, aki máris nagyon sebezhetőnek tűnik. Elég volt csak egy kemény támadás, és előnye pár nap alatt köddé vált. Kezdhet kapaszkodni.

Amikor Kamala Harris januárban bejelentette indulását az elnökválasztáson, a kaliforniai szenátort rögtön az esélyesek között kezdték el emlegetni, de az azóta eltelt fél évben nem sikerült kitörnie az azóta több mint 20 fősre duzzadt demokrata mezőnyből. A demokrata elnökjelöltek előző heti vitája azonban sok mindent megváltoztatott: annak ugyanis egyértelműen az 55 éves politikus lett a győztese. És ezt a felmérések mindennél jobban bizonyítják.

A Quinnipiac egyetem kedden nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásának eredményei szerint Harris már gyakorlatilag fej-fej mellett áll az élen Joe Bidennel, Barack Obama egykori alelnökével.

A felmérés szerint Bidenre a demokrata választók 22 százaléka szavazna, míg Harrisre 20 százalékuk, ami bőven az öt százalékos hibahatáron belül van. Ez jelentős változás az egy hónappal korábbi felméréshez képest, amikor Biden még 30 százalékon állt, Harris pedig mindössze hét százalékon.

Más közvélemény-kutatások hasonló változás mértek a csütörtöki vitát követően. A CNN felmérése szerint Biden támogatottsága 10 pontot zuhant, és 22 százalékon áll, míg Harris 9 pontos emelkedéssel feljött a második helyre, 17 százalékkal. A Morning Consult szintén Harris erősödését mutatta: hat pontot emelkedett népszerűsége, 12 százalékra. Közben Biden 5 pontot esett, és 33 százalékon áll.

Jól kitervelt letámadás

Harris kampánya nagy erőkkel készült a demokrata elnökjelöltek vitájára. Tudták, ez lesz az esély, amire január óta vártak, és egy jól megtervezett támadással mentek neki az éllovasnak, Joe Bidennek. A Politico cikke szerint Harris kampánya hónapok óta vizsgálta, hogyan lehetne elszipkázni Bidentől a fekete szavazókat, akik inkább támogatták Obama egykori alelnökét, mint a színes bőrű, jamaikai apától és indiai anyától származó Harrist.

A támadási felületet végül Biden nyitotta meg, amikor pár héttel a vita előtt nosztalgiával beszélt arról az időről, amikor a kongresszusban képesek voltak együttműködni más oldalon álló képviselők és szenátorok. Pechjére két híres szegregációpárti politikust emelt ki, akik ellenezték a feketék és a fehérek együttélését.

Erre húzta fel támadását Harris, aki amint a rasszizmus kérdésére került sor a vitán, támadásba lendült. Odafordult Bidenhez, majd kijelentette:

Nem gondolom azt, hogy Ön rasszista lenne.

Ezután keményen kritizálta, amiért szerinte Biden rasszista szenátorokat dicsért, majd gyorsan áttért az Egyesült Államokban a hatvanas években óriási vihart kavart kérdésre, az iskolai szegregációt elősegítő buszoztatásra. Harris közölte, Biden ellenezte az intézkedést, amivel a fekete diákokat szállítottak a fehérek lakta negyedekben lévő, jobban felszerelt, jobb minőségű oktatást biztosító iskolákba, és rasszista szenátorokkal együtt küzdött ez ellen.

Majd Harris személyessé tette a kérdést. Elmondta, volt egy kislány Kaliforniában, aki egyike volt az első feketéknek, akiket busszal szállítottak egy fehér iskolába. Majd hozzátette:

Az a kislány én voltam.

A támadás jól láthatóan teljesen váratlanul érte Bident, aki nem volt felkészülve a visszavágására, és leginkább csak szomorú arccal állva hallgatta, ahogy Harris felmossa vele a padlót. Veresége pedig teljes volt, amikor válaszadás közben olyat csinált, amit ilyen viták alatt egy politikus sem szokott. Önként abbahagyta mondandóját, kijelentve:

Lejárt az időm.

Ennél tökéletesebben nem is sikerülhetett volna Harris vitája, és kampánya ezt gyorsan ki is használta. Jelezve, hogy mennyire nem egy spontán, a helyszínen kitalált szöveget mondott el, Harris Twitter-oldalára rögtön ki is rakták a szenátor egyik gyerekkori fényképét, „az a kislány én voltam” szöveggel. Kampányoldalán pedig már el is kezdtek árulni egy pólót, ugyanazzal a fotóval, 30 dollárért.

There was a little girl in California who was bussed to school. That little girl was me. #DemDebate pic.twitter.com/XKm2xP1MDH — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 28, 2019

Szereplése pénzben és médiaszerepléseen is sokat lendített kampányán. A hétvégén pedig már be is jelentették, hogy a vita utáni 24 órában kétmillió dollárnyi kampányadományt gyűjtöttek be, 63 ezer embertől. A hírtelevíziók közben több mint kétszer annyi műsoridőt szenteltek rá, mint egy héttel korábban, és a demokrata elnökjelöltekkel foglalkozó online hírekben is jóval többször szerepelt, mint egy hete. Miközben Bidennel a hírtévék és online hírportálok is kevesebbet foglalkoztak.

Bidennek vissza kell vágnia

Ha Biden el akarja nyerni a Demokrata Párt elnökjelölti címét, kénytelen lesz visszavágni Harrisnek, akinek sikerült alávágnia a feltételezésnek, hogy Biden a legesélyesebb Donald Trump legyőzésére. Az egykori alelnöknek ez a legfőbb érve arra, hogy miért őt válasszák a demokrata szavazók, akik egy dolgot várnak el a jövőbeli demokrata jelölttől. Hogy verje meg Trumpot.

A vitán mutatott teljesítménye után sokan kezdték el mondani, hogy a karrierjét ügyészként kezdő Harris, aki hat éven át volt Kaliforniai állam legfőbb ügyésze, tökéletesen alkalmas arra, hogy egy vitán szétcincálja az elnököt. Határozott fellépése éles ellentétben állt a hebegő-habogó, gyengének tűnő Bidennel szemben, aki ezek után kénytelen lesz bizonyítani, hogy képes az erőteljes támadásokra.

Szerencséjére nem csak az ő múltja nyújt támadási felületeket, hanem Harrisé is. Azt a kijelentését, hogy a buszoztatás nélkül soha nem lett volna belőle jogász, majd szenátor, a jobboldali konzervatív lapok nagy örömmel figurázták ki, azon gúnyolódva, biztosan nehéz dolga lehetett az oktatási rendszerben olyasvalakinek, akinek az apja a Stanford egyetem közgazdász professzora volt, anyja rákkutató, és szintén egyetemi professzor, nagyapja pedig az indiai kormány diplomatája. Hozzátéve, hogy 12 éves korától Kanadában járt iskolába, és a középiskolát is ott végezte, miután anyjával odaköltözött.

Ügyészi múltja szintén sok olyan döntést rejt, amit a progresszív demokrata szavazók az elveikkel ellentétesnek találhatnak. Például védte a halálbüntetés intézményét, támogatta, hogy zárják börtönbe az iskolából sokat hiányzó gyerekek szüleit, védte a három csapás intézményét, ami kötelező börtönbüntetésekkel sújtja a 3. alkalommal elítélt embereket és nem foglalkozott a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeivel.

Harris minden bizonnyal tisztában van ezzel. Örömittas támogatóit már a vita másnapján arra figyelmeztette, hogy most ugyan egy jó hetük volt, de lesznek még rossz heteik is, és kemény munka vár még rájuk az elkövetkező fél évben, mire elkezdődnek az előválasztások.

Kemény lesz. Kimerítő lesz. Hosszú utazás lesz.

