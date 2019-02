Orbán: Mi nem mondtuk, hogy mindenkinek kötelező gyermeket vállalnia

Fontos választás előtt állunk, ezen a magyarok nem lepődnek már meg, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy minden választási kampány előtt felforrósodik a levegő – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök szerint nem önmagában az érdekes, hogy „elmegyünk és választunk”, hanem az, hogy miről fogunk dönteni, és mint mondta, itt most Európa jövőjéről van szó.

Orbán elmondása szerint egy választás előtt tisztázni kell a tényeket, először pedig a kormánynak kell segíteni abban, hogy az emberek tisztábban láthassák, miről szól az európai választás, így ilyenkor kell információs tájékoztatási kampányokat folytatni.

A kormány új tájékoztatási kampánya kapcsán a miniszterelnök közölte, hogy ennek köszönhetően most a magyar emberek is megérthetik, mit is jelent a migráció.

Orbán szerint a tájékoztatási kampány „leleplezi a brüsszeli bürokraták terveit”, a kampány mind a hét pontja tényekkel alátámasztott, ezért úgy fogalmazott,

nem is vitatkoznak velünk.

Úgy látja, az európai elit elszokott attól, hogy szabad róluk bíráló dolgokat mondani, illetve olyan vezetőket kell választanunk, akik nem követik el azokat a hibákat újra, amiket az elmúlt években elkövettek, ezeket pedig nem lehet a szőnyeg alá söpörni.

Nincs is akkora szőnyeg, ami alá beférne a britek kiengedése és a migránsok beengedése

– fogalmazott.

A svéd szociális ügyekért felelős miniszter bírálata kapcsán Orbán közölte,

mi nem javasoltuk, hogy mindenkinek kötelező gyermeket vállalnia, akinek nem tetszik a családvédelmi akcióterv, az ne vegye igénybe.

A miniszterelnök leszögezte, a kormány csak lehetőségeket kínál az embereknek, és nem érti, „miért kell elrontani azoknak az embereknek a lelkesedését, akik akarnak élni a lehetőségekkel”, ezért nem hajlandó foglalkozni a negatív véleményekkel.

Orbán úgy látja, hogy Magyarországon olyan politikai kultúra alakult ki, hogy ha a kormány mond valamit, akkor az ellenzék rögtön a másik álláspontra helyezkedik.

A falusi CSOK bevezetésével kapcsolatban leszögezte, hogy értékesnek tartják a falusi életformát, nagyon fontosnak tartja, hogy „az a fantasztikus együttérzési forma”, ami a magyar falvak rendszerét jelenti, ne szűnjön meg.

A kormány vizsgálata alapján több mint kétezer olyan falu létezik, ahol a népességcsökkenés üteme meghaladja az ország általános népességcsökkenésének ütemét.

Megpróbálunk lépésről lépésre haladni, és mindenkivel megkötni azokat a szövetségeket, amire szüksége van

– közölte Orbán.

Mint mondta, nagyon hisz abban, hogy a falu nem a múlthoz, hanem a jövőhöz tartozik, és abban is, hogy itt is lehet minőségi életet élni.

A családvédelmi akcióterv a következő kormányülésen kerül majd a napirendre, lesznek ebből kormányrendeletek és törvénymódosítások is. A falusi CSOK kérdését a mostani kormányülésen véglegesítették és jóváhagyták.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt