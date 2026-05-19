Kultúra

56 milliárdot ért valakinek egy Pollock-kép, de más művek is tízmilliárdokért keltek el

admin Vincze Miklós
2026. 05. 19. 15:10
Elképesztő munkák egész sora került kalapács alá.

Egy sor rekord dőlt meg a Christie’s akciósház hétfői művészeti árverésén New Yorkban: Jackson Pollock és Mark Rothko amerikai festők, Constantin Brancusi román származású francia szobrász, valamint Joan Miró katalán festő alkotásai is kiugróan magas áron keltek el – írja az MTI.

Pollock (1912-1956) Number 7/A című, 1948-ban készült absztrakt alkotása tízperces licitharc után 157 millió dollárért – a jutalékokkal együtt 181,2 millió dollárért (56,1 milliárd forintért)  kelt el, ami a művész korábbi aukciós rekordjának háromszorosát jelentette. A leütési ár az abszolút rekordok között is előkelő helyen foglal helyet, hiszen ez a negyedik legdrágább alkotás, ami valaha árverésen talált új gazdára.

A 88,9 cm x 334 cm méretű olaj-vászon festményt a művész harminckilenc évesen festette a Long Island-i házához tartozó csűrben, amit műteremként használt. A vásznat a padlóra fektette, és driptechnikával csorgatta, illetve fröcskölte rá a festéket.

Az absztrakt expresszionista festő korábbi aukciós rekordja 61,2 millió dollár (18,9 milliárd forint) volt, aukción kívül azonban más műveiért fizettek már 200 millió dollárt is.

Az estén más legendás alkotók művei is nagy érdeklődésre tartottak számot: Constantin Brancusi (1876-1957) Danaide című, 1913 körül készült bronz portréja 107,6 millió dollárért (33,3 milliárd forintért) cserélt gazdát, Mark Rothko (1903-1970) No. 15 (Two Greens and Red Stripe) (15. szám Két zöld és piros csík) című, 1964-es vásznáért pedig valaki 98,4 millió dollárt (30,4 milliárd forintot) fizetett.

A fauvizmus, a kubizmus, a dadaizmus és a szürrealizmus mezején is otthonosan mozgó Joan Miró (1893-1983) Portrait de Madame K (K. asszony portréja) című 1924-es képe a fentieknél végül jóval szerényebb, de mégis elképesztően magas leütési árig jutott: a győztes 53,5 millió dollárt (16,5 milliárd forintot) ajánlott érte.

