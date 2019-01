Egy teljes öttagú családot megölt az ittas sofőr

Január 6-án az Abbas család floridai vakáció után hazafelé tartott michigani otthonukba. Lexingtonnál (Kentucky állam) egy pick-up a menetiránnyal szemben hajtott fel az autópályára és néhány mérföld megtétele után nekiütközött a családot szállító autónak.

A baleset következtében mindkét jármű kigyulladt.

A karambolt okozó furgon vezetője, a 41 éves Joey Lee Bailey a helyszínen meghalt,

csakúgy mint a teljes öttagú család: a 42 éves Issam Abbas, felesége, a 38 esztendős Rima Abbas és három gyerekük, Ali (14), Isabella (13) és Giselle ( 7).

A lexingtoni rendőrség közlése szerint a vétkes sofőr véralkoholszintje közel négyszerese volt a megengedettnek.

An entire family lost their lives because of a driver driving under the influence.

Issam Abbas, 42, his wife, Dr. Rima Abbas, 38, and their children: Ali, 14; Isabella, 13, and Giselle, 7.

These people were family members and friends of people I personally know.

I am broken. pic.twitter.com/AuDRillWnx

— StanceGrounded (@_SJPeace_) January 7, 2019