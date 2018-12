Cunami pusztított Indonéziában, sokan meghaltak

Szökőár pusztított Indonézia nyugati részén, a BBC híre szerint legalább 62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, és sok épületben károk keletkeztek – közölte az indonéziai katasztrófavédelem.

A cunami helyi idő szerint szombat este fél tíz körül keletkezett a Jáva és Szumátra szigetek közötti Szunda-szoros térségében, Banten és Lampung tartományokat érintette.

Az áldozatok többsége belföldi turista.

Sutopo Purwo Nugroho, katasztrófavédelem szóvivője közölte: a szökőárt vélhetően a szorosban lévő Krakatau vulkán kitörése, és az azt követő víz alatti földcsuszamlás váltotta ki. A cunami erejéhez a telihold miatti dagály is hozzájárulhatott – jegyezték meg katasztrófavédelmi tisztviselők.

A Nugroho által a Twitteren közzétett felvételeken jól látható, ahogy a víz elönti az utcákat az érintett területeken.

Beszámolók szerint egyes helyeken csaknem 20 méteres magassággal ért partot az árhullám. Lampung tartományban több mint száz épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek.

Nugroho két eltűntről számolt be, de az érintettek szerint sokakat elsodort az ár, így egyelőre nem világos, hány embernek veszett nyoma.

