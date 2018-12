A nigériai elnök tagadja, hogy klónozták

Muhammadu Buhari nigériai elnök cáfolta a híreket, hogy meghalt és a szudáni klónja vette át a helyét, írja a The Guardian.

A politikus, aki jövő februárban újraindul a választáson, 2017-ben öt hónapot töltött Nagy-Britanniában, ahol egy rejtélyes betegséggel kezelték. Sokan azt hitték, hogy életét vesztette, és egy szudáni férfi vette át a helyét, aki kísértetiesen hasonlít rá.

Bizonyítékot nem sikerült találni, de az összeesküvés-elméletről szóló videókat több százezren látták a YouTube-on és a Facebookon.

– mondta Buhari vasárnap egy városházán Lengyelországban, ahová egy konferencia miatt utazott el.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) December 2, 2018