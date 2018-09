Vereséget szenvedett a brit kormány az EU-csúcson

Theresa May szerint is holtpontra jutottak a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalások, ugyanis a salzburgi informális EU-csúcson elvetették a brexitről szóló brit javaslatcsomagot, arra hivatkozva, hogy azok aláásnák az Európai Unió egységes belső piacát.

Az Independent értékelése szerint nem elég, hogy a brit miniszterelnök tervét nem fogadták el a tagállamok, de May megalázó verességet szenvedett: jottányit sem közeledtek az álláspontok, sőt a tagállamok egy emberként utasították vissza tervezetét, egyes vezetők pedig igen kemény szavakat címeztek Maynek.

Emmanuel Macron francia elnök például azt mondta:

Az elmúlt időszakban megmutattuk, hogy akik azt mondták, megleszünk az EU nélkül és ráadásul még sok pénzünk is marad – azok hazugok.

Ez azért is érdekes, mert a brexit-népszavazást a most is kormányzó konzervatívok írták ki, és bár megosztottak voltak a kérdésben, a kampány emblematikus figurája, a külügyminiszteri posztról pár hónapja lemondó Boris Johnson még mindig esélyes a miniszterelnöki pozícióra.

No cherries

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szintén elégedetlenségét fejezte ki May tervével kapcsolatban. Tusk kitett az Instagramra egy képet, amin süteménnyel kínálja Mayt.

A no cherries kitétel pedig világosan utal arra, nincs lehetőség arra, amit a britek szeretnének, szemezgetni a falatok közül. Márpedig a brit javaslatok rendre erről szólnak: ott törekednek szorosabb kapcsolatra, ahol az előnyükre válna (az árukereskedelemben), és ott akarnak szigorúbb szabályokat, ahol ez az érdekük: elsősorban a munkaerő áramlásában. Ezt a mazsolázgatást viszont az EU vezetői ellenzik.

Az egyetlen reményt keltő momentum, hogy Tusk bejelentette: mindenképpen szeretnének megállapodni, különösen Írország és Észak-Írország kérdésében, és nem tartják elfogadhatónak a megállapodás nélküli brit kilépést. Az Independent szerint viszont May kormánya erre a helyzetre is készül immáron.

Kiemelt kép: MTI/AP/Jack Taylor