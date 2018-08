Megköszönte a mentőknek, hogy útban voltak

Egy walesi férfinak a minap feltűnt, hogy elállták a kocsibehajtóját. Egy mentőautó zárta el az utat.

Az elmúlt évek tapasztalataiból arra következtethetnénk, hogy a férfi úgy reagált, mint a „kibaszott autóval” való eltakarodást követelő brit nő, vagy a túl hangos mentősök miatt panaszkodó magyar nyugdíjas.

De nem így történt.

Ez esetben a mentők egy kis csomagot találtak a szélvédőn, benne egy ötfontos bankjeggyel, és a következő üzenettel:

A Twitterre kikerült alábbi kép alatt több mint 1200 like jelezte, hogy a gesztus sokaknál betalált.

Heart warming note left on one of the Flintshire Ambulances#Welshambulance pic.twitter.com/MDFn7HRqHW

— Dewi Lloyd (@dt_lloyd) August 22, 2018