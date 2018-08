Egyetlen éjszaka alatt 80 autót gyújtottak fel Svédországban

Hétfő este több tucat autót gyújtottak fel Svédországban — írta meg a helyi The Local. Az első tűzesethez este 9-kor riasztották a göteborgi rendőrséget és tűzoltóságot, majd számos lakossági bejelentés érkezett hasonló estekről Trollhättanből, Lysekilből és Falkenbergből is.

— nyilatkozta nem sokkal éjfél után a svéd TT hírügynökségnek Johan Eklund vészhelyzeti ellenőrző tiszt. A svéd média szerint ahelyiek tízfős, fiatalokból álló csapatokról számoltak be, akik köveket dobáltak és autókat gyújtottak fel többek között Gőteborg Gårdsten, Hjällbo és Frölunda nevű részein.

Dozens of vehicles have been set on fire in western Sweden in what appears to be a series of coordinated arson attacks; people dressed in all black fled the scenes pic.twitter.com/jkpB0Otzd7

— BNO News (@BNONews) August 13, 2018