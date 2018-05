Párizsi késelés: két halott, két súlyos és két könnyebb sérült

A sebesültek sérüléseiről egyelőre semmit sem lehet tudni, így azt sem, hogy valaki életét vesztette-e az ámokfutásban.

Cikkünket a fejleményekkel folyamatosan frissítjük.

22:06 – A brit The Sun “legalább egy halálos áldozatról”, illetve legalább három sérültről számol be. A lap szerint pedig a férfi teljesen véletlenszerűen szúrt le járókelőket.

“Épp egy Operához közeli előadásról jöttem ki, de azonnal szóltak, hogy forduljak vissza, mert az utcán egy késes őrült van. Miután újra az épületben voltam, szirénákat és két lövést hallottunk. Aztán beszéltem néhány szemtanúval, akik elmondták, hogy egy férfi teljesen véletlenszerűen kiválasztott embereket szúrt le.”

– mesélte Charles Pellegrin újságíró a The Sunnak.

Egy szemtanú, Fiona Zanetti Twitteren közzétett bejegyzése még érzékletesebben írja le az eseményt:

A rendőrség lezárta a környéket.

22:13 – A BBC már két halálos áldozatról és több sérültről számol be, és hozzáteszi, a támadó személye egyelőre még nem ismert, és a támadás oka sem.

22:16 – Az AFP hírügynökség már két halottról és nyolc sérültről számol be. – frissítette élő közvetítését a The Sun.

22:20 – A támadót a rendőrök először elektromos sokkolóval próbálták mozgásképtelenné tenni de ez nem működött, így a még mindig ismeretlen férfit két lövéssel állították meg, teszi hozzá a France24.

22:23 – A francia belügyminiszter, Gérard Collomb Twitteren reagált a hírre, dícsérve a rendőri erőket, akik hidegvérrel és gyors reakcióidővel semlegesítették a támadót:

22:28 – A Telegraph szerint a férfi “Allahu Akhbar” kiáltások közben rontott a járókelőkre, a sérültek közül ketten pedig életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

A hírt egy twit is megerősíti:

22:43 – A legfrissebb részletek a francia újságíró, Guillaume Biet Twitter-bejegyzésében:

A támadás (előzetes) mérlege:

22:49 – A helyszínen lévő újságíró két halálos áldozat helyett már csak egyről beszél, és a sérültek száma is alacsonyabb az AFP hírügynökség által jelentettnél. Ezeket a számokat erősíti meg azonban a francia rendőrség legfrissebb Twitter-bejegyzése, ami szintén egy áldozatról, illetve két súlyos és két könnyebb áldozatról számol be:

22:54 – Rövid pillanatvideó a támadás helyszínéről:

Video: Massive police presence at scene of stabbing attack in Paris which killed two people including the attacker. pic.twitter.com/8LN0WvvfVG

