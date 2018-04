Korlátozzák a füvezést egy holland városban

Nem bírják már a szagát.

Bár Hollandiát az ismert nóta is a könnyűdrogok otthonaként tartja számon, Hágában korlátozni fogják a marihuána-fogyasztást a forgalmas helyeken, így a városközpontban és a főpályaudvar környékén is. A polgármester szóvivője szerint azért, mert sok panasz érkezett a városlakóktól és az odalátogatóktól is a masszív fűszag és a fogyasztók hangoskodása miatt.

Az intézkedést a rendőrség fogja betartatni, a korlátozásról pedig szórólapokon tájékoztatnak, amiket a Guardian cikke szerint a coffeeshopokban és a hajléktalanszállókon fognak osztogatni, illetve angol nyelven a szállodákban.

A hágai korlátozás nem példa nélküli, Amszterdamban az iskolák és játszóterek környékén tiltják a könnyűdrog-fogyasztást, Rotterdamban pedig azt is vizsgálják, hogyan lehetne csökkenteni a coffeeshopok számát. (Illusztráció: Europress / ANP / Henriette Guest)