Trump: Soha nem mondtam, mikor támadjuk meg Szíriát

Nem született döntés Szíriáról a nemzetbiztonsági tanács washingtoni ülésén – jelentette be közleményében a Fehér Ház helyi idő szerint csütörtökön későn délután.

Donald Trump elnök elhalasztotta a döntést a Szíria elleni esetleges katonai csapásmérésről, mert még további konzultációkat tart szükségesnek a szövetséges országokkal.

Nem hoztunk végső döntést, továbbra is mérlegeljük a hírszerzési adatokat és elkötelezettek vagyunk a partnereinkkel és szövetségeseinkkel folytatandó egyeztetés mellett

– közölte Trump, aki még egyeztetni kíván Theresa May brit kormányfővel és Emmanuel Macron francia államfővel.

Az amerikai elnök csütörtökön Twitter-bejegyzésben is foglalkozott Szíriával. Reggel azt írta

soha nem mondtam, mikor kerül sor a Szíria elleni támadásra, lehet, hogy nagyon hamar, lehet hogy egyáltalán nem hamar.

Kora délután aztán finomított a megfogalmazáson.

Nagyon, nagyon komolyan vizsgáljuk a helyzet egészét

– mondta a nemzetbiztonsági tanács ülése előtt.

A nemzetbiztonsági tanács megbeszélésén részt vett James Mattis védelmi miniszter is, aki csütörtökön délelőtt a képviselőház fegyveres ügyekkel foglalkozó bizottságának meghallgatásán hangsúlyozta: bármilyen amerikai katonai csapás célja az, hogy megelőzze a szíriai háború oly’ mértékű elszabadulását, amelyben részt venne Oroszország, Irán, Törökország és mások is.

Az amerikai védelmi miniszter a képviselőházi bizottság előtt megjegyezte ugyan, hogy az esetleges katonai csapásmérésnek megvannak a kockázatai, de a vegyi fegyverek szíriai bevetését nem szabad eltűrni. A tárcavezető kitartott azon korábbi álláspontja mellett, hogy az Egyesült Államoknak nem szabad közvetlenül is részt vennie a szíriai polgárháborúban.

A stratégiánk ugyanaz, mint egy évvel ezelőtt, vagyis az ENSZ által tető alá hozott béke-megállapodást szeretnénk, s ezzel egyidejűleg fél lábbal ott maradni, hogy megfojtsuk az Iszlám Államot

– utalt Mattis a terrorszervezet még Szíriában lévő terroristáira. Kiemelte azt is: ő személy szerint úgy gondolja, hogy Szíria bűnös a vegyi fegyverek megbocsáthatatlan alkalmazásában, de megjegyezte azt is, hogy a nemzetközi ellenőrző csoportnak nehéz lesz egyértelműen bizonyítania, ki is követte el a szombati vegyifegyver-támadást.

Közben a kelet-gútai térségben lévő Dúma városában orosz katonai járőrök jelentek meg.

Trump Oroszországnak: Készüljetek fel a rakétákra! Az amerikai elnök szerint senki nem lehet egy gázgyilkos állat partnere.

(MTI, kiemelt kép: MTI/AP/Evan Vucci)