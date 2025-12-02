A nap legfontosabb hírei 2025. december 2.

„Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak” – fakadt ki Takács Péter, aki szerint nem direkt szopatják a kisgyerekes családokat
Takács Péter reagált a bazmegolós üzenetére: „A stílusért elnézést kérek, a tartalmi részt vállalom”
21 Kutatóközpont: Továbbra is jelentős a Tisza előnye, de faragott a hátrányán a Fidesz
„Már csak a legkisebb településen vezet a Fidesz, máshol a Tisza tarol”
Letartóztatták a férfit, aki két ütéssel megölt egy 25 éves fiatalt a Morrison’s-ban
Lezárta a rendőrség a nyomozást a 25 évvel ezelőtt meggyilkolt Till Tamás ügyében
Hiába kértek rá örökös eltiltást, Völner Pál visszakapta ügyvédi jogosítványát
Lázár újra megmondta, mikor adják át az elátkozott Budapest-Belgrád vasútvonalat
„Amit mond, az olyan orbitális baromság, hogy arra nincsenek szavak” – Menczer szerint Fiderikusz Sándor tájékozatlan és felkészületlen
Közös gyertyagyújtással emlékeznek Kálloy Molnár Péterre Alsóörsön