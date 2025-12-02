a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei 2025. december 2.

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 12. 02. 20:39
Varga Jennifer / 24.hu

„Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak” – fakadt ki Takács Péter, aki szerint nem direkt szopatják a kisgyerekes családokat

Takács Péter reagált a bazmegolós üzenetére: „A stílusért elnézést kérek, a tartalmi részt vállalom”

21 Kutatóközpont: Továbbra is jelentős a Tisza előnye, de faragott a hátrányán a Fidesz

„Már csak a legkisebb településen vezet a Fidesz, máshol a Tisza tarol”

Letartóztatták a férfit, aki két ütéssel megölt egy 25 éves fiatalt a Morrison’s-ban

Lezárta a rendőrség a nyomozást a 25 évvel ezelőtt meggyilkolt Till Tamás ügyében

Hiába kértek rá örökös eltiltást, Völner Pál visszakapta ügyvédi jogosítványát

Lázár újra megmondta, mikor adják át az elátkozott Budapest-Belgrád vasútvonalat

„Amit mond, az olyan orbitális baromság, hogy arra nincsenek szavak” – Menczer szerint Fiderikusz Sándor tájékozatlan és felkészületlen

Közös gyertyagyújtással emlékeznek Kálloy Molnár Péterre Alsóörsön

Vályi István dühös hangvételű posztban reagált arra, hogy kormánypropagandát vetítettek a Zootropolis 2 előtt
Rossz hírt kaptak a Netflix-felhasználók
Hiába könyörgött a nagybeteg asszony ételért és tűzifáért a fiainak, azok hagyták halálra fagyni
Autóból pont egy túrázót talált el egy vendégvadász a Bükkben
Szabó T. Anna: Nem az elfojtás és a szégyen érdekel, hanem a függés
