21 Kutatóközpont: Továbbra is jelentős a Tisza előnye, de faragott a hátrányán a Fidesz

A 21 Kutatóközpont november 21. és 28. között végzett felmérése szerint a Tisza Párt 31, a Fidesz 27 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 47–40 az arány.

A kormánypárt támogatottsága csak kis mértékben ingadozott az elmúlt egy évben: 2025 júniusáig inkább csökkent (40-ről 37-re a pártot választani tudók körében), azóta nőtt valamelyest (37-ről vissza 40-re). A Tisza népszerűségében is minimális a változás április óta, a három egymást követő mérésben elért 48 százalék után most a választóközönség 47 százaléka támogatja a pártot.

Az a tendencia folytatódott, hogy a Tisza szavazói nagyobb arányban állítják, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi voksoláson, ezért Magyar Péter pártjának előnye ezen a bázison nagyobb, 13 százalékpontos – noha ez az előny is mérséklődött a korábbi 16–18 százalékpontos fölényhez képest. Ugyanakkor – ahogy a korábbi mérések alkalmával is jelezték – a ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ráadásul ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.

A többi párt esetében sincs nagy ingadozás, az idősort tekintve viszont egyértelműbb a tendencia: fokozatosan csökkent az elmúlt egy évben a kispártokra voksolók aránya az összes viszonyítási alapon. A Mi Hazánk november végén 6 százalékon állt a pártot választani tudók és a biztos pártválasztók között is. A Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt az elmúlt hónapokban folyamatosan 2–3 százalék környéki támogatottságot tudhatott maga mögött, ez november végén is így volt: a teljes mintában 2, a pártot választani tudók között 3 százalékon álltak, igaz, a DK a részvételüket biztosra mondók körében most elérte a 4 százalékot.

A mérés eredményei a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának feltételezései mellett Tisza-győzelmet jelentenének egy fiktív, most vasárnapi választáson, ám a korábbiakhoz képest kisebb előnnyel.

A pártot választani tudókat alapul véve

a Tisza nagyjából 108,

a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 84,

a Mi Hazánk pedig 7 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint november végén,

azonban a konkrét számok – választókerületi kutatások híján – nagyságrendet (becslést) jelölnek, nem precíz mérési eredményt. Ilyen országos támogatottság mellett a kalkulátor szerint 22 választókerület esetében is 3 százalékpontnyi vagy még kisebb különbség lenne a két nagy párt jelöltjei között.