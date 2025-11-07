Az első kérdés egyből az olajról szól

Az újságírók kérdezik Trumpot, elsőként rögtön arról, hogy vásárolhat-e majd Magyarország orosz olajat. Trump annyit mondott, hogy dolgoznak az ügyön, de Magyarországnak nincs tengere, ezért nehezebben tudja megoldani a dolgot. Orbán is erről beszélt, elmondta, hogy ahol nincs csővezeték, ott olaj sincs.

Ezután belementek a részletekbe is arról, hogy tényleg csak egy vezeték van-e, amire Orbán azt mondta, hogy igen, mert a horvát vezeték csak kiegészítő, és a mai állapotban nem elég. Orbán álláspontja az, hogy fejleszteni kell, és akkor ki lehet váltani az orosz olajat, ami azt jelenti, hogy a magyar kormány halasztást kérhet a szankciók alól.