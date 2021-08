Meglepően sok embert hagynak hidegen a budapesti dugók

Kapcsolódó

Megkezdődött a Blaha Lujza tér felújítása, az eddig is nehézkes budapesti közlekedés még problémásabb lett. A főpolgármester kabinetfőnökét, Balogh Samut nem csak erről kérdeztük, hanem arról is, miért épp most létesítettek összefüggő buszsávot a Hegyalja úton, illetve miért nem adják vissza a jelenlegi helyzetben sem a nagykörúti kerékpársávokat az autósoknak.