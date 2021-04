Egy évbe telt, de a kormány feltalálta az új ellenséget

A Fidesz-kormányzás elmúlt tíz évéből kiderült, hogy akkor a leghatékonyabb, ha olyan ellenfelekkel és problémákkal kell megküzdenie, amelyeket ő maga talált ki. Így lehetett sikeres a harc a migráció, Soros György és az Európai Bizottság ellen – ezek egyike sem úgy volt probléma, ahogyan azt a Fidesz-kormány interpretálta. Az Európai Bizottság például alapvetően Magyarország partnere, a migrációnak pedig sosem volt célországa Magyarország. Soros valóban mást gondol a világról, mint Orbán Viktor, de alig költött pénzt Magyarországon, nem jelentett semmilyen fenyegetést a kormánynak, politikai teljesítménye a rendszerváltás óta jelentéktelen. Az Orbán-kormány trükkje az volt, hogy a létező jelenségeket felnagyította, ellenséget kreált belőlük, majd legyőzte őket egy olyan meccsben, amelynek a létezéséről a másik fél nemigen vett tudomást, mint a bizottság és Soros.

2020-ban viszont komoly problémával szembesült az Orbán-kormány: a koronavírussal, amely valóban gond, és amelyet nem ők találtak ki.

A járvány elleni küzdelem jó kormányzást, okos gazdasági döntéseket, jól működő államot, hatékony egészségügyet és jó rendvédelmi infrastruktúrát kívánt. Ezek egyikét sem sikerült megteremteni. A járvány elleni küzdelem nagy részében a kormányzati döntések lassúak és gyengék voltak, a gazdasági intézkedések elégtelenek és fukarok, az állam működése többször csődöt mondott, miközben az egészségügyet és a rendvédelmet kizárólag azok az orvosok és rendőrök tartják működőképesen, akik a lelkület is kidolgozzák.

A magyar járványkezelés összeomlását jelzi, hogy miközben Magyarországon világviszonylatban a legtöbben halnak bele épp a vírusba lakosságarányosan, Orbán egy megnyugtatónak szánt tévés megjelenésben azt mondta, a vírust nem lehet lezárásokkal megállítani, legfeljebb lassítani.

Ez nem igaz. A vírust meg lehet állítani lezárásokkal, számos országnak sikerült Kínától Szingapúron át Ausztráliáig, ahol most maszk nélkül söröznek a kocsmákban a fiatalok. És nagyobb részt ez történt az Egyesült Királyságban is, ahol az oltási program eredményei is látszanak, de az esetszámok már jóval korábban meredeken csökkenni kezdtek: a lezárások bevezetése után. Tehát meg lehet állítani a vírust korlátozásokkal akkor, ha a járványügyi döntések jó időben, kellő átgondoltsággal születnek meg, és ha az állam végre tudja hajtani őket. Nálunk ezek egyike sem állt fenn. A fertőzöttek hatósági karanténja esetleges, nincs meg az infrastruktúra az ellenőrzéshez, a kontaktkutatás leállt. Mindenki tudja, hogy a reggelente közölt fertőzöttszámmal legfeljebb a tekintetben érdemes foglalkozni, hogy emelkedő vagy csökkenő tendenciát mutat-e.

A korlátozások lényege: addig lassítani a vírus terjedését, hogy az egészségügyi rendszer elbírja a terhelést, és ne haljanak meg olyanok a koronavírusban, akiket meg lehetne menteni. Magyarországon az orvosok jó része azt mondja, rég túl vagyunk az egészségügy teljesítőképességének határán, miközben a kormány ragaszkodik hozzá, hogy még van tartalék. Vajon ki mond igazat?

A magyar állam a tömeges oltás megszervezésére is alkalmatlannak bizonyult, az oltási program csak azért halad ilyen tempóban, mert a végsőkig feszítik az egyébként is leterhelt háziorvosi rendszert.

A járványkezelés problémáinak másik fontos oka, hogy az Orbán-kormány számára a cél sosem a járvány legyőzése volt. A cél az volt, hogy a járvány ellenére is megőrizzék a hatalmat. Ha szükséges, akkor akár azon az áron, hogy legyőzik a járványt. De ha lehetséges enélkül, az is rendben van.

A kormány az elmúlt egy évben megpróbálta a még megvalósítható lezárásokkal ellensúlyozni a politikai bizalomvesztést, miközben nem adósodik el annyira, hogy ebből később probléma legyen. A járvány elleni védekezést kizárólag a politikai, nem a szakmai döntések motiválták, emiatt van az, hogy a kormány a döntések meghozatala előtt folyamatosan szondáztatta a közvéleményt, és aszerint lépett, amit az adatokból kiolvasott, nem aszerint, hogy hogyan lehetne leghatékonyabban kezelni a járványt.

A politikusok természetesen sehol nem szeretnek igazán népszerűtlen döntéseket hozni. Nem is mindenhol tették meg – Magyarországon viszont katasztrófa lett belőle.

És bár a Fidesz népszerűsége nem esett igazán vissza, annyit veszített belőle, hogy problémát jelentsen az ellenzék közös indulása. A Fidesz ezt ellensúlyozandó egy év után rájött, hogy vissza kell térni az alapokhoz, és nem a valósággal kell harcolni. Alkotni kell egy ellenfelet, amellyel sikerrel lehet felvenni a küzdelmet. Ez lett az ellenzékre erőltetett oltásellenesség vádja, amire most kampányt építenek.

Magyarországon néhány jelentéktelen és szélsőséges politikai szereplőn, valamint maroknyi bűnözőn kívül senki nem oltásellenes. Nincs oltásellenes párt. Az összes párt megnyilvánulásai azt mutatják, azt szeretnék, ha minél hamarabb véget érne a járvány, és minél kevesebben halnának meg benne.

Ahogy nem állt egyébként a migráció, pláne a kontrollálatlan, illegális bevándorlás pártján sem egyetlen ellenzéki párt sem. Az Orbán-kormány mégis sikeresen erőszakolta rá saját agendáját és kategorizálását a magyar politikára, persze elsősorban végtelen erőforrásainak (pénzének és médiájának) köszönhetően.

Ugyanez várható most is. Az oltásellenesség vádjának alapja az, hogy az ellenzéki pártok kritizálták azt a döntést, hogy az Orbán-kormány keletről is szerzett be vakcinákat.

A vakcinabeszerzés és a járványkezelés mindenhol politikai kérdés is, nem szimplán szakmai. Ha nem az lenne, nem bukott volna bele a szlovák miniszterelnök a Szputnyik V beszerzésébe. A vakcinák biztonságosságával kapcsolatban nemcsak szabad, de kell is kérdéseket feltenni, és ezekre a kérdésekre válaszokat is kell adni. A kínai vakcinától sokan azért tartottak Magyarországon, mert nem bíztak abban, hogy az állami intézményrendszer objektív döntést hoz róla. Azok, akik megkérdőjelezték a kínai vakcinák biztonságosságát, alapvetően a magyar államban nem bíztak, ezért szerették volna, ha azt nem a magyar, hanem az uniós hatóságok vizsgálják meg.

Kérdéseket feltenni azért is szabad, sőt kötelező, mert folyamatosan bővül a tudásunk a vakcinákról és a vírusról is. Az már kiderült, hogy a kínai vakcina biztonságos és hatékony, de lehet, hogy nem mindeninek elég belőle két adag.

Voltak persze olyan pártok, amelyek inszinuációkkal messzebb mentek a politikai harcban, mint illett volna, de ezek a pártok sem voltak az oltás ellen. Megkérdőjelezhető, helyes volt-e a DK-tól azt üzenni a támogatóiknak, hogy válogassanak a vakcinák közül, de a kormány is azt hirdette, hogy szabad vakcinaválasztás van, Orbán Viktor pedig jelezte, hogy ha teheti, a kínaival oltatja be magát, és mit ad isten, tehette – Gyurcsány Ferencnek meg éppen a Pfizer jutott. Értékválasztásnak is beillik mindkettő, noha egyikük sem deklarálta, hogy másfajta felkínált vakcinát nem fogad el. Mivel a Sinopharmból 700 ezer, a Pfizerből 1,3 millió oltást adtak már be Magyarországon, felelős politikus aligha üzenhet ilyet.

A Fidesz viszont most minden, az oltásokkal kapcsolatos kérdést lesöpör az asztalról azért, hogy felépítse a saját, a valódinál sokkal egyszerűbb világát, amelyben megint csak két oldal van, és a kormány határozza meg, hogy ki melyikhez tartozik. A fideszes média erre a működésre van kitalálva. Az, hogy a kormány az ellenzéknél sokkal többször, sokkal hangosabban, sokkal több pénzből tudja elmondani ugyanazt, óriási fegyverelőny. A Fideszen belül egy vélemény van, az ellenzékben és az országon belül ezernyi. Az utóbbiak elvesznek a zajban, míg az előbbi mindenhonnan a fülünkbe üvölt.

Az ellenzék számára az a probléma, hogy a migrációval kapcsolatos címkézés működött, és máig nem sikerült jó ellenszert találni rá. Az emberek nagy része ma azt gondolja a migrációról és a pártok migrációval kapcsolatos véleményéről, amit a Fidesz akart. Meglehet, ugyanez fog történni az oltásokkal kapcsolatban is.

Az emberek nagy része azt hallja majd a választásig, hogy a Fidesz az oltásokkal megmentette az országot a vírus további pusztításától, miközben az oltásellenes ellenzék akadályozni próbálta. Akkor is, ha ebből semmi nem igaz, és a rossz járványkezelés miatt magyarok tízezrei haltak meg. A politikai emlékezet rövid, a választásig hátralévő egy év pedig nagyon hosszú idő.