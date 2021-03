Orbán Viktor megkapta a második oltását is, de arról nem posztolt

Orbán Viktor február 28-án kapta meg az első adagot a koronavírus elleni Sinopharm-vakcinából, erről a Facebookon képet és videót is közzé tett. Mivel a kínai oltóanyag második dózisát 28 nap elteltével adják be, ez nála március 28-án, vasárnap volt esedékes. A közösségi médiában igen aktív miniszterelnök azonban a második oltásról nem számolt be, ezért megkérdeztük a sajtófőnökét, hogy a kormányfő hozzájutott-e aznap a második vakcinához is (ha pedig nem, mi a késlekedés oka). Havasi Bertalan azt válaszolta:

igen.

Az nem derült ki, hogy a védőoltást minden fórumon népszerűsítő miniszterelnök második oltását miért nem örökítették meg.