Szél: Megszűnik a közérdekű adatok megismeréséhez való jog

Ismét visszaélt a kormány a felhatalmazási törvénnyel és egy már hatályba is lépett rendelettel lenullázta a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot,

írta keddi közleményében Szél Bernadett. Mivel az országgyűlési képviselő szerint „jogkorlátozás egyértelműen szükségtelen és aránytalan, így alaptörvény-ellenes”, ezért az Alkotmánybírósághoz fordul.

Egy hétfő este megjelent kormányrendelet értelmében az eddigi 15-ről 45 napra emelkedik a közérdekű adatkérelem válaszadásának határideje, és szóban nem lehet előterjeszteni a kérelmet.

„Az információs jogok korlátozása szükségtelen és aránytalan, ráadásul nem segíti, hanem egyenesen hátráltatja a járvány elleni védekezést. Járvány idején a gyors tájékoztatáshoz alapvető közérdek fűződik” – írta a politikus.

A rendelet értelmében a járványhelyzet ürügyén bármilyen személyes adatainkhoz hozzáférhetnek és az ezek kezelésével kapcsolatos tájékoztatást is felfüggesztik. Az Alaptörvény alapján azonban ez nem lehetséges: a kormány veszélyhelyzeti rendeletével ugyanis csak törvényeket írhat felül, a GDPR viszont az Unió rendelete – nem törvény. A közérdekű adatok megismeréséhez való jog is gyakorlatilag megszűnik a veszélyhelyzet alatt: a közfeladat-ellátás veszélyeztetésére hivatkozva akár 3 hónapig is húzódhat egy válasz.

A képviselő hozzátette, hogy eddig is úgy kellett küzdeni az adatokért a kormány döntéshozatali átláthatatlansága és a kormány nyilvánossághoz való viszonya miatt, most azonban törvényesítik is a közérdekű információk visszatartását.

Kiemelt kép: 24.hu/Mohos Márton