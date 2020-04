Harari: A PhD nem kötelező, de az alapvető biológiatudás igen

A koronavírus-járványt övező összeesküvés-elméletek kapcsán írt egy rövid bejegyzést Twitter oldalára Yuval Noah Harari. A világhírű izraeli történész tanácsot ad, hogyan kommunikáljunk az ilyen teóriák hirdetőivel:

If somebody tries to convince you of a conspiracy theory about the origin and spread of coronavirus, ask them to first explain what a virus is, and how it causes disease. If they don’t have a clue, don’t trust their theory. A PhD isn’t a must – but basic biology is.

— Yuval Noah Harari (@harari_yuval) April 5, 2020