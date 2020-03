Valószínűleg nincs már internetező magyar ember, aki ne találkozott volna azzal a kormányzati tájékoztató videóval, amelyben Győrfi Pál mondja el, hogyan lehet védekezni a vírus ellen. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője most fiát, Győrfi Dánielt vonta be, hogy a fiatalabb korosztályokban is terjedjen az otthonmaradás fontossága.

A videó lényegében letarolta a TikTokot, de a Facebookon is szépen terjed. Íme:

Kiemelt kép: Győrfi Dániel / Facebook