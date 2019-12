Letartóztatták a magyar maffiafőnököt, akit az FBI kapcsolt le

Amerikában fogták el a bűnszervezet vezetőjét

Testkamerás felvétel!💻Amerikában fogták el a bűnszervezet vezetőjét 💰📄A NAV nagyszabású, hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolta fel azt a fiktív számlák kiállítására szakosodott dunántúli céghálózatot, ami több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban és Angliában is párhuzamosan zajlottak a kutatások és a kihallgatások. A bűnszervezetet irányító Komárom-Esztergom megyei férfit az FBI kapcsolta le az USA-ban. A bűnszervezet különböző informatikai vállalkozásoknak állított ki valótlan tartalmú számlákat, amikkel azok csökkentették fizetendő áfájukat. A többszintű hálózat bukó cégei valós tevékenységet nem végeztek, élükön külföldi strómanok álltak. A számlagyár „ügyfelei” a fiktív számlák ellenértékét átutalták, a bűnszervezet pedig busás jutalékért a pénzt a céghálózaton átfolyatta, végül pedig készpénzben visszaadta a haszonhúzóknak. A társaságok a fiktív számlák áfatartalmát levonták fizetendő adójukból, ezzel milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek. A bűnszervezet az így megszerzett vagyont külföldi cégek és egy magyarországi vállalkozás bevonásával igyekezett tisztára mosni, majd tagjai a legálisnak tűnő pénzből ingatlanokat, luxusautókat vásároltak, és drága utazásokra költöttek. A szervezet irányítójának fényűző életviteléről árulkodik, hogy a tőle lefoglalt két luxusautó értéke csaknem 100 millió forint. A NAV a lengyel, angol, szlovák és amerikai hatóságokkal együtt fogta el a hálózat tagjait. A kétnapos nemzetközi akcióban félezer nyomozó, a NAV MERKUR bevetési egysége, járőrök, és IT-szakemberek vettek részt. A külföldi műveleteket az EUROJUST és az EUROPOL közreműködésével a hágai koordinációs központból irányították. Összesen 162 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat itthon, valamint Lengyelországban, Angliában és Szlovákiában. Több helyszínen kábítószert is találtak az elkövetőknél. A NAV nyomozói 15, a külföldi társhatóságok 22 gyanúsítottat hallgattak ki. Az FBI közreműködésével a bűnszervezet USA-ban tartózkodó irányítóját is sikerült elfogni, aki azóta kiadatási őrizetben van. Az okozott kár biztosítására a NAV a Nemzeti Nyomozóiroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalának bevonásával bankszámlákat, ingatlanokat, követeléseket zárolt, készpénzt, luxusautókat, valamint egy helyszínen bitcoint és bitcoin casht is lefoglalt, több mint 770 millió forint értékben. A NAV nyomozói 6 főt őrizetbe vettek, akiknek letartóztatását a Tatabányai Járásbíróság elrendelte. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2019. október 30., szerda