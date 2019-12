Az ész még nem, a szív már leváltaná Orbánt

A 168 Órában Stumpf István felidézi a Fidesz megalakítását, amelynél ott volt ugyan, de a Bibó szakkollégium igazgatójaként nem lépett be, mert felelős volt az egyetemistákért, akiket féltett.

A négyigenes népszavazás kérdéseit álságosnak nevezi, a valós cél azt volt, hogy Pozsgay Imre, akit ő sokra tartott, ne lehessen köztársasági elnök. Nem örült annak, hogy a Fidesz és az SZDSZ nem akart posztkommunista államfőt, méltatlannak tartotta azok után, amit Pozsgay a civilekért, a rendszerváltoztatás szellemi előkészítéséért tett. Azért vállalta a miniszterséget Orbán Viktor mellett, mert segíteni akarta a generációt, amely kinevelésében, szocializációjában személyesen is részt vett. Úgy véli, a Fidesz nem köpönyegforgató,

valójában módszeresen belenőtt abba a szerepbe, amelyben most van: keresztény konzervatív párt, nemzeti elkötelezettséggel. (…) A Fidesz generációs gerillapártból szép lassan a néppárttá válás útjára lépett.

A ’98-as választásokra szisztematikusan készültek, az úgynevezett bölcsek tanácsa informálisan rendszeresen egyeztetett a Fidesz négy-öt vezetőjével a Szent Orbán pincében a Gundel alatt.

Ezzel teljesen tudott azonosulni, majd jött a politikai kormányzás és a kancelláriarendszer, kormányzati tapasztalat nélkül.

Orbán nagy tekintélyű professzorokat és tudósokat emelt be a kormányba, hogy valamelyest ellensúlyozza a fiatal fideszes vezetők tapasztalatlanságát.

Stumpf István szerint Mészáros Lőrinc szárnyalásának oka, hogy a kormányfő régi álma egy nemzeti tőkésosztály kialakítása, állami segítséggel. Arról, hogy ezt az érdekeltségi hálót mások korrupciós rendszernek tekintik, úgy véli, ilyen vádak minden kormány körül megjelennek. Simicska Lajossal jó viszonyban volt, mégis többször megfenyegette őt azzal, hogy eltakarítja, mert néhány dolgot nem tett meg törvényhozási kérdésekben.

Bár az elmúlt években nem foglalkozott a magyar társadalom szerkezetátalakításával, de úgy véli, Orbán valóban akar egy erős középosztályt is, politikája a középrétegek megerősítésére, a leszakadó rétegek és a nyugdíjasok konszolidálására irányul.

Az ellenzék önkormányzati választásokon elért sikereit is ilyen érzelmi tiltakozásnak tartja. Szerinte a kormány talpon maradását az veszélyeztetné komolyan, ha a morális mellett a szociális tiltakozás is megjelenne. Stumpf István úgy véli, a kormányfő tudatosan átalakítja a politikai rendszert, de

Ha Orbán nem hajlandó konszolidálni a helyzetet, akkor azzal kell számolnia, ami az önkormányzati választáson történt, márpedig hiába lételeme harc,

Orbán Viktor is öregszik, szerintem ő sem bírja már futballistaként sem a támadó középpályás játékot, el is tud fáradni benne. (…) Az igaz, hogy Orbán természete a háború, a harc, abban érzi igazán jól magát, és a képességeit is akkor tudja igazán jól mozgósítani. De nem lehet végtelenségig háborúban és harcban élni.