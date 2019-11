Átvilágítás Józsefvárosban: törölt adatok, ellopott Facebook-oldal, 13. havi fizetések

Interjút adott a hvg.hu-nak Józsefváros új polgármestere, aki különös dolgokra bukkant a hatalomátvétel után a kerületben. Pikó András számos érdekes pénzügyi manőverről számolt be, amelyek szerinte kifizetőhelyként működtek a VIII. kerületben. Mint mondta:

Beszélt arról is, hogy megbénították a hivatal kommunikációs lehetőségeit, továbbá elmondta, hogy a Józsefváros újságnál biztos, hogy olyan dolgok történtek, amiket nagyon nehéz törvényes keretek között elhelyezni.

Az összes számítógépről letörölték az adatokat. Feltételezhető, hogy winchestert is elvittek. Önmagában már ez is felháborító, de amit személyesen is nehezen viselek, hogy megfosztottak bennünket a kommunikációs lehetőségünktől. Nagyon sokáig nem fértünk hozzá az önkormányzati honlaphoz, mert nem tudtuk a belépési kódot. A Facebook-oldalunkat konkrétan eltulajdonították úgy, hogy a korábbi adminok átnevezték a Józsefváros oldalt, most a Facebook közép-európai központjánál próbáljuk elérni, hogy visszakapjuk. Ezek felvetik a bűncselekmény lehetőségét, ügyvédek dolgoznak az ügyön, valószínűleg feljelentést fogunk tenni.