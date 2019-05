Új amerikai lobbistákat szerződtetett a magyar kormány

Fél évre százezer dollárért.

Fél évre szóló, 100 ezer dolláros (közel 30 millió forint) szerződést kötött a magyar kormány a floridai Greenberg Traurig ügyvédi irodával, ennek értelmében négy lobbistával erősítik washingtoni pozícióikat – szúrta ki az Index a Politico hírlevelében.

A New York-i Larry Levy, valamint a washingtoni Steve Barringer, Andrew Zausner és a korábbi képviselő Albert Wynn a Kongresszusnál lobbizik majd a magyar kormány nevében, emellett véleményvezérek elérésében is segítenek majd. A lobbisták csak Orbán múlt heti amerikai látogatása után kezdtek dolgozni.

A Greenberg Traurignál dolgozott egyébként Donald Trump kiberbiztonsági tanácsadója, Rudy Giuliani egykori New York-i polgármester, az irodát pedig az elnök orosz kapcsolatairól szóló nyomozás során is vizsgálták. Magyarország továbbra is kapcsolatban van a Barnes & Thornburg, valamint a Policy Impact Communications lobbistáival is – írják.