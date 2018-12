3,6 milliárdos veszteséggel zárta 2017-et a nemzeti kukaholding

Előző évi veszteségénél bő kétszer nagyobb, mínusz 3,6 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta 2017-et a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) — írta meg a Világgazdaság. A cég eredménytartaléka mínusz 2,4 milliárdról mínusz 8,3 milliárdra romlott.

A kukaholdingnak, mint minden magyar cégnek, május 31-ig le kellett volna adnia beszámolóját. Az NHKV Zrt. kötelezettségének csak most tett eleget. A lap szerint a kukaholding több gazdálkodási mutatója is javult, például a 2016 végén még az 51 milliárdot súroló követelései 43,6 milliárdra zsugorodtak, csökkentek az egyéb követelései és a kötelezettségei is, az utóbbiak 61 milliárdról 56 milliárd forintra. A társaság árbevétele 63,1 milliárd forintról 86,2 milliárdra nőtt, ezen belül 82,5 milliárd származott a közszolgáltatásból, és csaknem 3,7 milliárd a haszonanyagok eladásából. Ezzel együtt

az NHKV saját tőkéje egy év alatt 3,7 milliárd forintról mínusz 3,7 milliárdra esett.

Biztos lehetett abban a négyfős nyírségi cég, hogy megkapja a kukaholding pénzbehajtó bizniszét A nagykállói kocsmaépületbe bejegyzett vállalkozás azelőtt kötött szerződést alvállalkozóival, hogy megnyerte volna a kukaholding tenderét. De a szemétdíjat csak az országgyűlési választás másnapjától engedte beszedni.

Kiemelt kép: Bielik István/24.hu