A hallgatók menekültek melletti kiállásával ért véget Szijjártó németországi előadása

Szijjártó Péter előadást tartott a Bonni Egyetemen, a külügyminiszter a Fideszhez és önmagához képest is meglehetősen visszafogottan fogalmazott. Nem volt semmi durva migránsozás, Szijjártó csak olyanokat mondott, hogy Magyarország erős Európát akar, de mivel a kontinens történelmi kihívások előtt áll, természetes, hogy vita van a jövőjéről, arról, miként lehet elérni az erős Európát. Nem jó, hogy aki ebben a vitában eltér a mainstreamtől, azt azonnal európaiatlannak bélyegzik. A migrációval kapcsolatban elmondta, a menekülthullám növelte a terrorveszélyt Európában, „mert ha százezreket engednek be mindenfajta ellenőrzés nélkül a kontinensre, lehetnek olyan terroristák, akik kihasználják ezt a lehetőséget. Hozzátette: ezért biztonsági kérdés is a migráció.” Hozzátette, minden országnak lehetőséget kell adni, hogy a demográfiai kihívásokra saját válaszokat adjon, és az nem feltétlenül a migráció. A hallgatóknak elmondta, a határvédelem szuverenitási kérdés is, és a schengeni szerződés is előírja a külső európai határok védelmének kötelezettségét.

Beszélt a keresztény gyökerekről is, illetve hogy tisztességes vitára van szükség a többéves európai költségvetési keretről. Egy hallgatói kérdésre a külügyminiszter felidézte: néhány éve ezrek lépték át illegálisan a határt, és nem érthető, mi jogosíthatta volna fel őket erre. Minden együttműködést elutasítottak a hatóságokkal, nyilvános tereket foglaltak el, mondta. Azt is megjegyezte, hogy Magyarország nem ítél el egy országot, amiért multikulturális társadalmat épít, de más országnak sem szabad elítélnie Magyarországot, amiért más utat követ.

Az MTI beszámolója végén egy mondatban annyit megemlít, hogy

az előadás végén több hallgató azt skandálta, hogy szívesen látják a menekülteket.

(kiemelt kép: mti)