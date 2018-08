Feljelentést tesz az MSZP az ÁSZ kórházakat érintő kijelentései miatt

Feljelentést tesz az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének kórházakat érintő megállapításai alapján. Domokos László a Magyar Idők hétfői számában megjelent interjúban úgy fogalmazott, hogy pénzügyi szempontból „botrány” és „anarchia” jellemzi az egészségügy egyes területeit.

Erre reagálva Korózs Lajos MSZP-s politikus szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, különösen nagy összegre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalások, hivatali visszaélések, hűtlen és hanyag kezelések miatt tesz feljelentést ismeretlen tettesek ellen. Egyszerű a dolga Polt Péter legfőbb ügyésznek, mert Domokos László neveket, címeket tud, amelyeket egy pillanat alatt átadhat neki.

Egy őszi döntés hangulati előkészítéséről van szó: kancellárokat fognak kinevezni a kórházak élére, majd az intézmények államosítása után nagy valószínűséggel „a mutyik államosítására” is sor kerül.

Az MSZP-s politikus azt mondta, az ÁSZ-elnök megállapításai szerint a kórházigazgatók olyan kérdésekben akartak mindig üzletelni, hogy melyikük szerezze be a gyógyszereket vagy ki üzemeltesse a konyhát, a mosodát. Egy témáról biztosan nem szól ez az egész: a betegekről és az egészségügy helyzetéről.

Felidézte a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egy közelmúltbeli jelentését, amelynek értelmében a 75 évesnél fiatalabban meghaltak mintegy 42 százalékát meg lehetett volna menteni.

A szocialista bizottsági elnök azt hangoztatta, hogy Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások korábbi miniszterének felelnie kell, hiszen a kórházak államosítása hat éve kezdődött, és a folyamat idején végig ő vezette a tárcát. El kell mondania, hogy tudott-e a bűncselekményekről. Ha igen, közölnie kell, hogy milyen intézkedéseket tett, ha viszont nem, akkor még nagyobb a baj, mert ez azt jelentené, hogy hat éven át nem volt gazdája az egészségügynek.

Az is kérdés, hogy Kásler Miklós, a jelenlegi emberierőforrás-miniszter tesz-e feljelentést, annál is inkább, mert ő is intézményvezető volt, és nem egyértelmű, miből származott az évi 58 millió forintos jövedelme.

Újságírói felvetésre reagálva az MSZP-s politikus jelezte, hogy várja az állásfoglalást a Magyar Kórházszövetségtől, amely rendkívüli elnökségi ülést hívott össze az ügyben.

Egy másik kérdésre válaszolva kijelentette, hogy pártja biztosan nem támogatja a kancellári rendszert. Nyolc év alatt több mint 600 milliárd forintot kivontak az egészségügyből, és attól nem lesz több orvos és jobb technika, hogy kancellárokat neveznek ki.

(MTI)

