Orbánék kötelezték a kórházakat, hogy börtöncégtől vegyék a vécépapírt

A magyar kórházak nagy részében ordas állapotok uralkodnak, de a vécépapír-közbeszerzéssel támadni őket nem elegáns az Állami Számvevőszék elnökétől tekintettel arra, hogy az egészségügyi intézmények számára éppen az Orbán-kormány írta elő, hogy kizárólag a Belügyminisztérium büntetés-végrehajtási cégeitől vehetik a papírtekercseket, még akkor is, ha azok drágábbak a piacról beszerezhető hasonló termékeknél.

Az ÁSZ elnöke hétfőn a kormányközeli napilapban nyitott frontot a kórházakkal és főleg azok vezetőivel szemben. Domokos László a Magyar Időknek adott interjújában anarchiát és botrányt emlegetve számolt be az egészségügyi intézményekben végezett ellenőrzések eredményeiről.

Az ÁSZ-elnök – mintha az elmúlt nyolc évben ezt senki nem sejtette volna – azzal állt elő, hogy az egész egészségügyben rendszerszintű problémává vált a gazdálkodási szabályok be nem tartása. Az intézmények a legalapvetőbb előírásokat sem tartják be, annyira súlyos a helyzet, hogy egyes helyeken leltár sem készül a készletekről.

Domokos László a meglepetésszerű támadást egy közérthető vécépapíros példával indította. Azt állította, hogy miközben a kórházak hatalmas mennyiségű vécépapírt vásárolnak, fel sem merül, hogy ezt közbeszerzési eljárásban tegyék.

Valahogyan kiválasztja a beszállítót, amelyik – a szabálytalan beszerzés miatt – minden bizonnyal jóval áron felül szállítja le az árut az intézménynek.

Azaz, Domokos a vécépapír kapcsán lényegében közpénzherdálással vádolta meg a kórházakat.

A valóság viszont az, hogy éppen ezt a komoly költségtételt jelentő beszerzést az Orbán-kormány évekkel ezelőtt rendeletben szabályozta az intézmények számára.

A 2011-ben kiadott 9-es BM-rendelet a központi államigazgatási és a rendvédelmi szervek mellett az egészségügy területén működő országos intézetek, valamint az állami kórházak számára is kötelezővé tette, hogy a fogvatartottakat foglalkoztató BM büntetés-végrehajtási cégektől rendeljenek meg egy sor terméket. Ez az előírás kiterjedt többek között az úgynevezett közületi toalettpapír beszerzésére is.

A rendelkezés ráadásul azt is tartalmazta, hogy egészen addig nem részesíthetik előnyben a piaci cégek termékeit, amíg a Központi Ellátó Szervnek „hitelt érdemlően” bizonyítani nem tudják, hogy a büntetés-végrehajtás terméke legalább 20 százakkal drágább, mint a másik.

A BV Tökölön működteti az állami tulajdonban lévő Duna Papír Kft.-t. A cég terméklistája a kormányzati portálon is megtalálható, és a kínálatban többfajta egy- és kétrétegű közületi toalettpapír kiszerelés van.

A Duna Papír tavaly 1,3 milliárdos nettó bevételével rekord nagyságú forgalmat bonyolított, a cég nyeresége azonban alig haladta meg a 2 millió forintot.

Domokos László hadüzenettel felérő interjújára több ellenzéki párt is felfigyelt. A Jobbik például azt írta közleményében, hogy kormány ebben az esetben is „politikai bunkósbotként használja a függetlennek mondott Állami Számvevőszéket”. A Jobbik szerint a kormány korábban a pártokra szabadította rá a szervezetet, most a kórházak és rendelők igazgatóira ugrasztja számvevőket, a kritika, pedig csak azt a célt szolgálja, hogy nyilvános selyemzsinórt küldjenek azoknak az intézményvezetőknek, ahol éppen tisztogatni szeretne a kormány. Jóllehet az intézményvezetők többségét a kormánypártok ültették az igazgatói székekbe, és eddig a párt választókerületi elnökeinek bizalmasai voltak.

A keddi Magyar Idők már arról írt, hogy a Magyar Kórházszövetség elnöksége rendkívüli ülést hív össze, amelyre az ÁSZ képviselőjét is meghívják, hogy közösen tárják fel a problémákat, és a konkrétumokról egyeztessenek. A Kórházszövetség szerint Domokos László nem beszélt konkrét intézmények konkrét szabálytalanságairól, így az általa megfogalmazottakra nem a szervezet sem tud érdemben reagálni.

Kiemelt képünkön: A tököli fiatalkorúak börtönének területén adták át a Duna Papír Kft. beruházásában megvalósult Tissue papíranyag- feldolgozó gépsor 400 millió forint értékű beruházását, amely 60 fogvatartott munkáját biztosítja.

Fotó: MTI/Földi Imre