Házon kívül vagy házon belül? IT-dilemmák a cégeknél

„Az innovációs, digitalizációs és automatizációs törekvések a hazai vállalatok számára is egyre fontosabbak, az iparági szereplők szüntelenül fejlesztik belső folyamataikat és rendszereiket. Az új megoldások azonban újabb kihívások elé állítják a döntéshozókat: mi az, amit házon belül és mi az, amit szakértő partner segítségével valósítsanak meg” – emelte ki az Invitech termékmenedzsment és termékmarketing vezetője.

Jól jön a gyártócégeknek is a skálázható felhőtechnológia

Béres András hozzátette: a hazai piacot tekintve a felhőalapú megoldások, az automatizálás – beleértve a mesterséges intelligenciát (AI) és robotizált folyamatautomatizálást (RPA) –, illetve az IT-biztonság azok a területek, amelyek várhatóan a leginkább bővülnek a jövőben.

A szakember az Invitech blogjában arra is kitért, hogy az üzleti szolgáltatói ágazatnak a legnagyobb kihívása a munkaerőhiány, elsősorban az informatika területén, de a meglévő munkaerő megtartása is komoly kihívásokat jelent. Ezen túl pedig az egyre gyakoribb informatikai támadások és incidensek is jelentős terhet rónak a hazai cégekre. Ezek mind erősítik a már említett beruházások bővülését, és elsősorban a kiszervezés irányába mutatnak.

Erősödik a bérelhető informatika iránti kereslet

„A belső arányok egyértelműen a projektalapú szolgáltatások és a rendszerintegráció felé fognak eltolódni, de a konzultációs és támogatási szolgáltatások is nagyobb arányban jelennek meg a hazai IT-költésekben” – vetítette előre Béres András.

„Egyre kevésbé jellemzőek az egyszeri, nagy értékű informatikai beruházások, melyeket időről időre meg kell ismételni az eszközök életciklusa miatt, helyette inkább a tervezhető, az aktuális piaci igényeket költséghatékonyabban kiszolgáló bérelhető informatika iránt nő a kereslet” – tette hozzá.

Ennek oka egyrészt a technológia folyamatos és egyre gyorsuló változása, másrészt a szakemberhiány is. Hiába engedhetné meg magának egy cég, hogy 3-5 évente lecserélje gépparkját és fejlessze alkalmazáskörnyezetét, ha nincs hozzá megfelelő szakembere. De ez fordítva is igaz.

Egyre népszerűbbek a hibrid modellek

Ez alapján az informatikai környezet bizonyos részeit kiszervezik, míg mások továbbra is házon belül maradnak. Mindennek pedig összhangban kell lennie az adott társaság munkaerő-lehetőségeivel és jövőbeni üzleti fejlesztéseivel is.

Új generációs felhők és mesterséges intelligencia az üzleti informatikában „A digitalizáció abszolút a kezünk alá dolgozik” – emelte ki az Invitech vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese.

„Az automatizáció és a mesterséges intelligencia humán erőforrásokat szabadít fel, miközben másfelől az üzletileg kritikus alkalmazások fejlesztése és finomhangolása plusz erőforrásokat igényel. Így az üzemeltetésből felszabaduló erőforrások a fejlesztésre, a hatékonyság javítására, összességében pedig a vállalati digitalizáció felgyorsítására fordíthatók” – részletezte az Invitech termékmenedzsment és termékmarketing vezetője.

Nagyobb büdzsé, több szakember – Ezek az európai trendek

Az infokommunikációs vállalat blogjában a hazai tendenciák és tapasztalatok mellett az európai IT-piaci trendeket is kiemelte. A ComputerWeekly.com felmérése szerint a már megvalósult informatikai befektetések területén a „dobogós” beruházások:

az IT-automatizálás,

a kiberbiztonság és kockázatkezelés,

valamint a felhőinfrastruktúra deployment (telepítés) és migráció.

A kutatás négy térséget vizsgált: Egyesült Királyság és Írország (UKI), Franciaország, Németország, Ausztria és Svájc (DACH), illetve Európa többi része.

Franciaországban az üzleti intelligencia (BI) és az analitika végzett az első helyen, angol nyelvterületen a felhő (cloud computing) jár az élen, a németajkú országoknál és Európa többi részében pedig az automatizáció. Ugyanakkor érdekes módon a mobil fejlesztések és a blokklánc (blockchain) a lista végén kullognak.

A válaszadók majdnem háromnegyede (71%) számít arra, hogy az elkölthető büdzsé összege nőni fog. Továbbá a felmérés szerint mindenhol az IT-csapat bővítésével kalkulálnak, csak eltérő mértékben.

A DACH országokban a cégek több mint fele venne fel új IT-s munkatársakat, Franciaországban ez az arány 10% alatt marad. A kutatásban 800 európai döntéshozót kérdeztek meg.

