Összeolvad az eMAG és az Extreme Digital

A Gazdasági Versenyhivatal rábólintott a magyar Extreme Digital és a dél-afrikai Naspers-csoporthoz tartozó eMAG hazai leányvállalatának fúziójára.

A hivatal szerint a Dante International Kft. (eMAG.hu) irányításszerzése az Extreme Digital Zrt. (edigital.hu) felett nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt a műszaki termékek kereskedelmének piacán.

A most zárult eljárásban a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a műszaki cikkek vonatkozásában az online és a hagyományos bolti (offline) kereskedelemi szegmensek nem különülnek el, azok egységes piacot alkotnak. Ezt az indokolta, hogy az online és offline módon is kereskedő szereplők jellemzően országosan egységes árakat, feltételeket alkalmaznak, illetve, hogy a magyar fogyasztók kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az online boltok fizikai felkereshetőségének is.

Nem számítanak káros hatásokra

Az egységes piacmeghatározást támogatta a megkeresett üzleti szereplők és beszállítók többsége, valamint egy piackutató által készített tanulmány is. Az így meghatározott szegmensben a felek együttes részesedése alacsonyabb 20%-nál, és e küszöb alatt a GVH gyakorlata szerint nem kell számolni a beavatkozására okot adó negatív hatásokkal.

A versenyhivatal álláspontja szerint ugyanakkor az összefonódásnak várhatóan akkor sem lennének káros hatásai, ha a vizsgálat a műszakicikk-kiskereskedelem online szegmensére lenne szűkítve: azaz, valószínűsíthetően nem emelkednek majd az árak. Ezt a következtetést támasztja alá az árak átláthatósága, az online vásárlók árérzékenysége, a megmaradó versenytársak által támasztott versenynyomás és a piac támadhatósága is.

A GVH nem tartotta reálisnak azt a piaci szereplők által felvetett aggályt sem, hogy a nagyobb beszerzési volumenre építve az egyesülő vállalat ki tudná szorítani a versenytársait alacsony áraival, mert nem kerül erőfölényes pozícióba a beszállítókkal szemben, emellett a jelenlévő konkurensek piaci potenciálja és a piacra lépés lehetősége is akadályozná ezt.

